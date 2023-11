La dura respuesta de Mbappé a un periodista sobre su futuro

Al futbolista no le gustó su pregunta en rueda de prensa Mbappé quiere disputar los Juegos Olímpicos de París 2024

Kylian Mbappé ha acaparado la atención en la selección de Francia al abordar, otra vez, preguntas sobre su posible fichaje por el Real Madrid. En los últimos días salieron informaciones sobre el posible desistimiento de los blancos con su llegada, pero el tema de moda del mercado de fichajes en los últimos años aún le quedan capítulos.

Uno de ellos se vivió este viernes en la sala de prensa donde Kylian compareció como miembro del equipo de la selección francesa. El delantero, que marcó varias líneas rojas al inicio de la rueda de prensa para enfocarse en la selección francesa, desafió a un periodista al ser cuestionado sobre su futuro.

"Estoy aquí como capitán de la selección francesa y para responder a preguntas de la selección. Si quieres una respuesta sobre mi futuro, ven al centro de entrenamiento del PSG en París y me la haces", le contestó en referencia a toda la especulación que rodea su posible traslado al club español. El futbolista francés parece mantener por ahora la discreción sobre su futuro, centrando la atención en sus compromisos actuales con la selección nacional y el PSG.

Objetivo: Juegos Olímpicos 2024

Además, Mbappé expresó su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero destacó que la decisión no está en sus manos: "Quiero disputar los Juegos Olímpicos. Pero no soy yo quién decide. Me encantaría jugarlos, por supuesto. Si el seleccionador no quiere convocarme, aceptaré su decisión".

La de hoy fue la primera comparecencia de Mbappé ante los medios desde junio pasado, cuando también lo hizo como capitán de Francia, una ausencia que justificó en su voluntad de "compartir el liderazgo" con otros compañeros de la selección.

El jugador afirmó que "las cuestiones externas no afectan" a su rendimiento en el terreno de juego: "En el terreno no pienso en eso, solo en hacer goles, marcar diferencias y ganar títulos. En mi carrera he tenido presión y no me ha impedido hacer todo lo que he hecho".

Mbappé reiteró que le gustaría participar en los Juegos Olímpicos de París del año próximo, pero añadió que si su club le pide que no lo haga, renunciará a ellos. "Yo quiero jugarlos, la gente quiere que los juegue, pero no estamos a salvo de una mala sorpresa", señaló.