Las dos dudas de Luis Enrique

El PSG se juega el martes estar en una final de Champions por segunda vez en su historia. En 2020, los parisinos cayeron ante el Bayern de Múnich en su primera oportunidad de levantar una 'Orejona'. En el Parque de los Príncipes, ante el Borussia Dortmund, buscarán dar la vuelta al 1-0 cosechado en el Signal Iduna Park para comprar su billete para Wembley el próximo 1 de junio. Para ello, Luis Enrique tendrá que resolver los problemas que exhibió en Alemania. Uno de ellos, la posición de su estrella, Kylian Mbappé.

En el fútbol no valen los 'peros'. Siempre manda el césped. Y aunque el PSG tuvo ocasiones de sobra para llevarse el partido, con un doble palo de Mbappé y Hakimi en la segunda parte, el Borussia Dortmund, con el gol de Niclas Füllkrug, manda en la eliminatoria. El de Bondy ocupó la punta del ataque en el 'infierno amarillo', un sitio en el que no se siente del todo cómodo, tal como expresó la temporada pasada a través de sus redes sociales. Bradley Barcola y Ousmane Dembélé se situaron en los extremos.

El internacional francés sufrió ante la defensa del Borussia Dortmund, especialmente con Mats Hummels, que a sus 35 años ofreció un nivel estelar en un escenario de lujo. Casi siempre recibía de espaldas, con el aliento de los centrales en su nuca, y tuvo que ser la referencia del ataque, con menos metros que de costumbre para correr a la espalda de la zaga.

MBAPPÉ: ¿DE NUEVE O EXTREMO?

El martes, Luis Enrique deberá tomar una decisión: poner a Mbappé de nueve, de referencia, o en el extremo izquierdo, con libertad para entrar en zonas interiores. En caso de que repita en la punta de ataque, lo más probable es que también elija a Barcola y Dembélé para los costados. Por contra, si le da las llaves del extremo izquierdo, el gran sacrificado sería Barcola. Dembélé, salvo sorpresa, volvería a ocupar el extremo derecho y lo más probable es que Gonçalo Ramos sea el encargado de pelear con Hummels y Süle.

Mbappé se lamenta tras fallar una acción clara de gol ante el Dormtund / AP

Sin embargo, el ex del Benfica no jugó ni un minuto en el Signal Iduna Park. Lo hizo Randal Kolo Muani, que también puede ocupar la punta del ataque, aunque Luis Enrique prefirió mantenter a Mbappé en esa posición y le dio el extremo izquierdo al ex del Eintracht. Sea como sea, en tareas defensivas, tanto Barcola como Kolo Muani ofrecen mayor apoyo que Mbappé, pero ninguno tiene el colmillo letal del de Bondy.

¿QUIÉN SUSTITUIRÁ A LUCAS HERNÁNDEZ?

Otro de los interrogantes que tiene que resolver Luis Enrique está en la defensa. ¿Quién hará de Lucas Hernández? El francés se rompió el cruzado y se perderá lo que queda de temporada y la Eurocopa. En Alemania lo sustituyó Lucas Beraldo. Aunque compartan nombre, el brasileño no da la seguridad ni la solidez que aporta el francés en el perfil izquierdo del centro de la zaga. Robert Lewandowski sacó a relucir las flaquezas del brasileño en los cuartos. En el Signal Iduna Park, lo hizo Füllkrug. Especialmente en los primeros minutos, se le vio algo nervioso, impreciso en los pases, y cometiendo errores que, por suerte para su equipo, no se pagaron demasiado caros.

Füllkrug le complicó a Beraldo las cosas en el Signal Iduna Park / LAP

Pero también está Milan Skriniar, uno de los grandes fichajes del pasado verano. El eslovaco regresó de su lesión en el tobillo el pasado 31 de marzo, pero parece que tiene un rol secundario en el equipo, por lo que todo apunta a que Beraldo acompañará a Marquinhos en el perfil izquierdo del centro de la zaga el próximo martes en el Parque de los Príncipes.