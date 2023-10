Dudas en el liderazgo del PSG tras derrota en la Champions League

La derrota ante el Newcastle ha intensificado las dudas sobre el liderazgo en el PSG Marquinhos no goza de la unanimidad en el vestuario y Mbappé no asume el rol de líder

La reciente derrota del Paris Saint-Germain (PSG) ante el Newcastle en la fase de grupos de la Champions League ha desatado preocupaciones sobre el liderazgo en el equipo parisino. A medida que las críticas inundan al equipo tras el resultado de 4-1, se ha revelado que Marquinhos, el actual capitán del PSG, no goza de la unanimidad en el vestuario, y Kylian Mbappé, una de las estrellas del equipo, no parece asumir el rol de líder.

La derrota ante el Newcastle ha intensificado las dudas sobre el liderazgo en el PSG, especialmente en partidos importantes de la Champions League. En momentos cruciales del partido, pocos jugadores, como Lucas Hernández, levantaron la voz para intentar cambiar el rumbo del juego.

En Francia, persisten las dudas sobre la capacidad de Marquinhos para liderar al PSG como capitán. A pesar de que no se le puede responsabilizar por completa de la derrota, su papel como capitán lo pone bajo escrutinio cuando el equipo no obtiene buenos resultados en la Champions League.

Según informes de RMC Sport, algunos miembros del vestuario abogan por que otros jugadores, como Lucas Hernández, tengan la oportunidad de optar por la capitanía. No obstante, el error de Marquinhos no ha comprometido la confianza del entrenador Luis Enrique en él, quien no ha considerado dejarlo en el banquillo en partidos importantes.

Por otro lado, la actuación de Kylian Mbappé en el partido contra el Newcastle ha suscitado un debate sobre si puede liderar al PSG sin la presencia de Messi y Neymar. Aunque su estado físico no es óptimo debido a la falta de pretemporada, sus recientes actuaciones y su posición en el equipo bajo la dirección de Luis Enrique han planteado interrogantes sobre su capacidad para liderar.

Marquinhos fue elegido como capitán prácticamente por unanimidad en una votación personalizada por los jugadores, aunque su rendimiento en los partidos importantes ha generado escepticismo en el vestuario. El PSG, que se juega gran parte de la temporada en los próximos partidos de Champions League contra el Milan, busca encontrar un líder que fortalezca el equipo y evite futuros descalabros como el sufrido contra el Newcastle.