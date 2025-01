El discurso de Al-Khelaïfi tras ganar al Manchester City

Nasser Al-Khelaïfi no cabía en sí de gozo tras la remontada del Paris Saint-Germain al Manchester City en la Champions League. El presidente de los parisinos no pudo contener la emoción tras el encuentro y bajó a vestuarios, donde se encontró un ambiente de fiesta tanto de la plantilla como del cuerpo técnico. No en vano, el PSG había salvado una difícil papeleta ya que, de haber perdido, tenían muchas opciones de quedarse fuera de la Champions, la principal fijación de la propiedad qatarí.

Líder del vestuario

Al-Khelaïfi tomó la palabra entre vítores, tal y como informa 'Onze' desde Francia, y arengó a sus futbolistas con un discurso emocionante y que fue aplaudido por el vestuario. "Tenemos un gran equipo, tenemos grandes jugadores. Debemos llegar lo más lejos posible. Estoy seguro de que si seguimos así, si trabajamos seriamente cada día, saldremos adelante. Tenemos el mejor personal, el mejor entrenador, los mejores jugadores aquí. Nuestra mentalidad es así (señalándose las sienes con el dedo índice). Está en nuestra cabeza, podemos ganar todos los partidos, os lo prometo, llegaremos muy, muy lejos”, afirmó Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG / X

El presidente del Paris Saint-Germain también compareción en zona mixta, donde reconoció que la remontada frente al Manchester City fue una de las noches más especiales desde que es el máximo dirigente capitalino.

“Fue, para mí, una de las noches más especiales como presidente del PSG. Sólo teníamos siete puntos antes del partido. Sabíamos que este partido sería decisivo ante un gran equipo con mucha experiencia. Estoy seguro de que nadie aquí hubiera dicho que ganaríamos cuando marcaron el gol del 2-0. Siempre he tenido confianza en mi equipo. Creemos en nuestro proyecto y el resultado de este partido no habría cambiado nada”, reconoció Al-Khelaïfi ante los micrófonos.