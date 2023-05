El día que Verratti también tuvo que pedir perdón al PSG

Marco Verratti estuvo cerca de salir del PSG en el mercado de fichajes de 2017, pero finalmente se quedó en el club francés El centrocampista italiano tuvo que acabar pidiendo perdón a la entidad francesa, al presidente y a sus compañeros

Leo Messi ha pedido perdón al PSG y a sus compañeros en su cuenta principal de Instagram mediante un 'story'. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre dentro del club francés.

Marco Verratti estuvo cerca de salir del PSG en el mercado de fichajes de 2017. Entre todos los clubes interesados en el centrocampista italiano, el Barça parecía estar en la 'pole' para hacerse con los servicios del futbolista.

Pese al interés tanto del club como del jugador, el fichaje no se dio y Verratti tuvo que acabar pidiendo perdón a la entidad francesa, al presidente y a sus compañeros por su deseo de abandonar París, manifestado a través de diferentes declaraciones de su agente.

El mediocampista emitió un video donde expresó que "quiero pedir perdón. Mi agente se ha equivocado diciendo cosas que yo no pienso". El italiano añadió que "este equipo (PSG) me ha dado mucho. He mejorado como jugador y persona aquí en París" reiterando que "pido perdón de corazón al PSG, al presidente y a mis compañeros también".

Por último, Marco Verratti quiso zanjar todas las dudas con un mensaje contundente sobre sus sentimientos hacia el equipo parisino: "Estoy feliz en el PSG y prometo que daré todo por esta camiseta, como lo he hecho siempre".

De esta manera, el futbolista italiano hizo públicas sus disculpas para destensar la situación con el PSG. Verratti aún forma parte de la disciplina del conjunto francés.