Dembélé está de vuelta: nuevo récord, detalle con Messi y favoritos al Mundial de Clubes

No se puede entender el triplete del PSG sin la figura de Ousmane Dembélé. El 'Mosquito' se ha erigido esta temporada como el líder y referente del ataque parisino, y ha sido capaz de sacar su mejor versión en los momentos más complicados de la temporada.

Sin ir más lejos, tan solo tenemos que fijarnos en sus cifras de esta campaña. Dembélé ha logrado convertirse en el máximo goleador de la Ligue 1, e incluso fue nombrado mejor jugador de la Champions League. En total, 33 goles y 15 asistencias para llevar al PSG a la gloria.

Fuera de las cifras, Ousmane Dembélé ha sido determinante a través de su desborde y desequilibrio. Prácticamente imparable en el 1vs1, ha sumado la eficacia y acierto en los metros finales para convertirse en uno de los mejores posicionados para el Balón de Oro.

Además, todavía tiene la oportunidad de seguir demostrando su nivel en el Mundial de Clubes. El atacante francés se perdió los tres partidos de la fase de grupos (Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders) por una lesión muscular sufrida con Francia en la Nations League.

Dembélé finaliza la Ligue 1 como máximo goleador / EFE

Debut en el Mundial de Clubes y nueva marca personal

Pero ya está de vuelta. Dembélé volvió al terreno de juego en el enfrentamiento de octavos de final ante Inter Miami. Partió desde el banquillo, pero pudo disputar sus primeros minutos en este novedoso torneo en la segunda mitad. Entró en el 61' con el partido sentenciado y dejó detalles de su inmensa calidad.

Aunque no amplió los registros goleadores de su temporada, le sirvió sobre todo para empezar a coger ritmo tras un tiempo inactivo. "Quería coger ritmo, hacía tres semanas que no pisaba el campo y me vino bien", apuntó el propio Dembélé tras el partido.

Perform

Además, el delantero galo hizo gala de su madurez para no volver a jugar antes de hora: "Le dije al personal que quería tomarme mi tiempo para volver fresco, incluso si no se trataba de una lesión grave. Me vino bien tomarme un descanso antes de los partidos importantes que están por comenzar".

Lo cierto es que Dembélé ha demostrado este curso que ya ha dejado atrás todos los problemas con las lesiones. Pese a sufrir algún y puntual contratiempo físico, el 'Mosquito' se encuentra en el mejor estado físico de su carrera. De hecho, con su participación contra el Inter Miami, batió su propio récord de partidos jugados en una temporada con 50, superando los 49 que jugó con el Borussia Dortmund en el curso 2016-17.

Detalle de Leo Messi

Del partido contra Inter Miami, también destacó el detalle de Leo Messi con Dembélé, ya que el astro argentino le regaló su camiseta al finalizar el partido. Ambos coincidieron en el FC Barcelona y mantienen una buena relación. Además, el francés también se llevó las camisetas de Jordi Alba y Luis Suárez.

Buenas noticias para Ousmane Dembélé, y también para el PSG que vuelve a contar con una pieza clave del equipo. Con el 'Mosquito' de vuelta, los parisinos son todavía un poco más favoritos para levantar el Mundial de Clubes en Estados Unidos.