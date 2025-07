Dembélé se sincera: "Es la mejor temporada de mi carrera"

Ousmane Dembélé se ha reencontrado con el fútbol en París. El ex del FC Barcelona, fichado por el PSG hace dos años, ha culminado, según él en una entrevista que ha concedido a la televisión oficial del club parisino, "la mejor temporada de mi carrera".

En semifinales del Mundial de Clubes (que enfrentará al Real Madrid) y con el título de Champions League bajo el brazo (la primera de la historia para los capitalinos), Dembélé es uno de los candidatos al Balón de Oro gracias a una temporada excelente.

"Eso es lo que quería. Firmé con el PSG para vivir momentos así. Este año ha sido excepcional, tanto en lo personal como en lo colectivo. Es magnífico. Pero aún queremos más. Una vez que lo pruebas, quieres más", dijo Ousmane.

Dembélé, lesionado en la Nations League con Francia, ha podido volver a su mejor nivel en Estados Unidos con el conjunto de Luis Enrique.

"Quería hacer una buena temporada, marcar muchos más goles y ser mucho más decisivo. Después me recolocaron a delantero centro y eso me ayudó mucho. Mis compañeros me ayudaron mucho pero también cambió mucho mi mentalidad, sobre todo de cara a gol", comentó.

Esta temporada, Dembélé ha sido decisivo 46 veces en 49 partidos en toda las competiciones, sumado 33 goles y 13 asistencias, y fue elegido el mejor jugador de la temporada de la Champions y la Ligue 1, cogiendo el relevo de Mbappé en Francia.

"No es un mal resultado. Es lo más alto que he llegado en la Champions, sobre todo el haber sido elegido mejor jugador de la Liga de Campeones. Estaba feliz porque los mejores juegan la Champions y cuando te dicen que has sido el mejor, es excepcional", añadió. "Estadísticamente, es la mejor temporada de mi carrera. Estuve muy bien en las tres competiciones. Ha habido otras temporadas en las que he disfrutado enormemente, pero esta es la que más, con la Champions, los otros títulos... Ganar la Champions es difícil. Y hacer una temporada así cuando ganas el trofeo más importante es magnífico".

Entre los nombres a destacar, Ousmane nombra diversas veces a Luis Enrique, clave en su 'recuperación' futbolística.

"Cuando fiché por el PSG, Luis Enrique me mostró su confianza desde el primer momento. Me da muchos consejos, sobre todo sobre el campo. Y me da muchísima libertad porque a veces me dice: 'Te voy a dar dos o tres cosas a hacer, pero tienes la capacidad de resolverlas tú solo'. Me gusta estar en un rol en el que esté libre en el campo", dice sobre su técnico.

"Hablé con el entrenador a principios de temporada y me dijo que diera ejemplo a los jugadores más jóvenes, e incluso los veteranos con esfuerzo, ya sea en defensa o en ataque. Y en la vida de grupo, soy yo mismo. Y cuando hay cosas que hay que decir, las digo", añade, preguntado por su liderazgo en el vestuario.

Una de las claves de este PSG ha sido la fuerza del grupo, algo que implementa el asturiano en su método.

"El entrenador nos dice que somos un equipo y que debemos jugar juntos. Atacar, defender y atacar juntos, y eso es lo que hemos hecho", describe Dembélé. "El equipo es como una familia. Pasamos más tiempo con ellos que con la familia y se crean vínculos. Hace ya dos años que trabajamos juntos, eso da confianza y ha dado resultados en esta segunda temporada, que ha sido excepcional. Nos damos consejos, hacemos el esfuerzo para cada uno y eso acaba pagando. Y las victorias en los partidos crean más vínculos."