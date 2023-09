﻿Dembélé se reencuentra con el Dortmund entre elogios de Luis Enrique

Ousmane Dembélé debutará este martes en Champions League con el PSG El extremo francés jugará ante el club que lo catapultó al estrellato antes de fichar por el Barça

Ousmane Dembélé debutará este martes en Champions League con el PSG en un partido especial en lo personal, pues se enfrenta al club que lo catapultó antes de su llegada a Barcelona, el Borussia Dortmund. El ‘Mosquito’ disputó una única temporada en el conjunto alemán pero tuvo un gran impacto participando en 30 goles, 10 anotados y 20 asistencias, que fueron la clave de su traspaso a la ciudad condal.

Ahora, en una nueva etapa en su carrera tras su salida al PSG el pasado verano, el francés comienza la andadura europea en medio de un arranque complicado de temporada del equipo de Luis Enrique, que no ha dudado en elogiar a Dembélé en la previa del encuentro ante los planteamientos de que incluso podría apostar por el de Vernon más cerca de Mbappe para resolver los problemas del equipo.

"Los jugadores buenos pueden jugar en cualquier posición. No tenemos la posición de '10', pero estoy convencido de que Dembélé no es sólo un jugador de banda. Puede jugar ahí o por dentro. Me gusta que los jugadores buenos, los top, puedan jugar en cualquier posición", indicó Lucho en la previa del partido.

Ousmane Dembélé debe ser un futbolista clave en este PSG. Con las marchas de Leo Messi y Neymar de París, el de Vernon y Mbappé se han quedado como las grandes estrellas y futbolistas diferenciales del equipo. Las opciones de victoria del PSG en esta Champions pasan por sus botas.