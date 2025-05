Dembélé, Luis Enrique y el PSG acaparan los premios en Francia

En el PSG todo son buenas noticias. El cuadro parisino, que logró hace apenas unos días el billete para la final de la Champions League después de superar al Arsenal, recibió este domingo varios premios de la Ligue 1 en una demostración de su enorme superioridad.

Con todavía una jornada por disputarse, se hicieron públicos los ganadores de los galardones de la temporada 2024-25 en la gala de entrega de premios del sindicato de jugadores profesionales (UNFP) de Francia. Sin lugar a dudas, el conjunto parisino se erigió como el gran ganador, llevándose el premio de mejor entrenador, mejor jugador de la liga y con hasta nueve jugadores en el once inicial.

Luis Enrique se llevó el galardón a mejor técnico de la Ligue 1 por su trabajo con el PSG. En su segundo año en París, el técnico asturiano se proclamó de nuevo campeón de liga con una clara superioridad. No han tenido rival los parisinos en el campeonato doméstico.

En cuanto al mejor jugador de la temporada en la Ligue 1, el premiado fue Ousmane Dembélé que recoge el testigo de Kylian Mbappé, último 'MVP' del campeonato francés. Lo cierto es que 'El Mosquito' se ha convertido este curso en el líder y referente ofensivo del PSG.

Si nos fijamos en sus cifras, el exjugador del Barça ha logrado 21 goles y 8 asistencias en 28 partidos de Ligue 1 jugados. Dembélé ha estado brillante en los metros finales, con un acierto en la definición poco visto antes en su carrera.

Fuera de los números, también ha destacado en el desborde y desequilibrio, siendo prácticamente imparable en uno para uno. Frenar al atacante francés es una misión casi imposible para las defensas rivales y, por ello, fue premiado como mejor jugador de la liga francesa.

Por último, la superioridad del PSG en la Ligue 1 se hizo más que evidente con el once ideal, donde ocupan nueve de las once plazas. En concreto, aparecen Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bradley Barcola, Désiré Doué y el propio Ousmane Dembélé. Completan el once Lucas Chevalier, del Lille, y Rayan Cherki, del Olympique de Lyon.

Doué también fue premiado como el mejor jugador joven, Chevalier como el mejor guardameta y Laureat Gouiri, del Marsella, fue premiado con el Trofeo Just Fontaine al gol más bonito. Además, Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue galardonado este domingo con el premio al mejor jugador francés en el extranjero de la temporada