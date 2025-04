"Dembélé parece brasileño"

Ronaldinho sigue mirando de reojo la actualidad del Paris Saint-Germain y del Barça. Fue apenas un año y medio en el Parque de los Príncipes, pero la huella que dejó el brasileño en París todavía es recordada. Él se convirtió en la primera figura mundial que recalaba en la Ciudad de la Luz seis años antes de la llegada de los petrodólares de Qatar.

"Lamine será una estrella"

El exfutbolista elogió en una entrevista a 'L'Équipe', con motivo de la feria 'Vinitaly' celebrada en Italia, la figura de Ousmane Dembélé, pero también recordó que Lamine Yamal será un futbolista a tener muy en cuenta a nivel mundial. Ronaldinho reconoció que sigue muy de cerca al PSG y también al Barcelona, aunque no se ve reflejado en ninguno de los futbolistas del panorama actual. "Miro principalmente a mis antiguos equipos y a los que todavía están en la Champions League. Está Ousmane Dembélé en el PSG. Me gusta mucho. ¡Tiene un poco de estilo brasileño! Confunde, inventa, provoca. A menudo es ilegible y, además, marca muchos goles. Se está revelando, asumiendo un rol diferente al del PSG el año pasado o incluso al del Barcelona antes de eso", afirmaba el 'gaúcho'.

Ronaldinho, exultante después de marcar el gol de la victoria contra el Milan / Valentí Enrich

Ronaldinho considera que el equipo ha sabido suplir de manera excelente la marcha de Kylian Mbappé, que se marchó el pasado verano con destino al Real Madrid. El exjugador respeta su decisión y está contento del éxito que está cosechando en el Santiago Bernabéu: "Tenemos un poco de la misma trayectoria después de París... ¡excepto el club! Pero también está en un club histórico que le debería permitir florecer y ganar las cosas importantes que le faltan".

El exazulgrana dejó tardes y noches en el Camp Nou, donde todavía siendo un ídolo para la afición. En Barcelona destaca ahora por encima del resto Lamine Yamal, quien, a pesar de su corta edad, se ha cargado al equipo a sus espaldas y tiene a los culés en la lucha por todos los títulos posibles. "Es un talento precoz. También me encanta verlo por su capacidad para inventar. Debe confirmar con el tiempo que está haciendo un buen trabajo. Será una gran estrella. El próximo Balón de Oro, seguro", apuntó.

Messi y Neymar hicieron grande al PSG

Cuestionado por la presencia de Neymar y Messi en el PSG, Ronaldinho recordó la etapa de ambos en el Parque de los Príncipes. "Neymar escribió una bella historia con grandes partidos. No tuvo mucha suerte con las lesiones. Messi se quedó menos tiempo, pero ambos dejaron su huella en la historia del PSG. Messi ganó allí el Balón de Oro. Me alegro de que jugaran en los mismos clubes que yo amaba. Muchos grandes jugadores han jugado en el Barcelona y en el PSG. Ousmane Dembélé es uno de ellos. Me alegro ahora de que todos los grandes jugadores del mundo quieran vestir la camiseta de París", aseveró.

PSG y Barça, los dos amores de Ronaldinho, podrían enfrentarse en una hipotética final de la Champions League, algo que dejaría al 'gaúcho' con el corazón dividido. Aun así, estaría encantado que un acontecimiento así se acabara dando: "Me encantan ambos clubes. Ambos están en mi corazón. Son también dos equipos que trabajan con gente joven y que marcarán el futuro del fútbo a largo plazo".