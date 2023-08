Dembélé impresiona en Francia: “Hará mucho daño en la Ligue 1”

"La sensación es que aún no está a su nivel más alto, pero está jugando bien", opinó Daniel Xuereb tras la victoria del PSG contra el Lens El exjugador y exentrenador francés destacó el "vínculo muy fuerte" entre el 'mosquito' y Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé aún no ha mostrado su mejor versión con la camiseta del PSG. El exjugador del FC Barcelona ha disputado dos partidos con el conjunto francés, ambos de la Ligue 1, y no ha marcado ni asistido. En su debut en el Parque de los Príncipes, sin embargo, su actuación impresionó a algunos seguidores parisinos. Y eso que falló una ocasión clara de gol y no estuvo acertado en la toma de decisiones.

Daniel Xuereb, exjugador y exentrenador de fútbol que militó en el PSG entre 1986 y 1989, ha elogiado al ‘mosquito’. “La sensación es que Dembélé aún no está a su nivel más alto, pero está jugando bien. Todavía no es el gran Dembélé, pero es suficiente para la Ligue 1. ¡Hará mucho daño!”, ha pronosticado en unas declaraciones recogidas por el diario ‘L’Équipe’ tras el triunfo del equipo dirigido por Luis Enrique ante el Lens (3-1).

Además, Xuereb ha destacado el “vínculo muy fuerte” entre Ousmane y Mbappé. “Se conocen, se gustan, quieren jugar juntos, divertirse… Se buscan y se han encontrado”, ha opinado. Antes del encuentro correspondiente a la tercera jornada del campeonato doméstico, el exjugador del FC Barcelona fue presentado ante su nueva afición junto con el resto de fichajes que el PSG ha efectuado este verano. Dembélé fue, de largo, el más ovacionado por los seguidores parisinos.