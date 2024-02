Dembélé: "¿Si para un francés es difícil adaptarse a Francia? ¡Evidentemente!"

Han pasado ya más de seis meses desde que Ousmane Dembélé cambiara el FC Barcelona por el PSG. El extremo francés ha querido hacer balance de su llegada a París en una entrevista en el diario Le Parisien.

"Quiero ganar títulos. El objetivo es que la temporada termine lo más tarde posible, el día de la final de la Champions. Siento que por fin me he encontrado a mí mismo. Estoy en el buen camino, pero quiero dar más de mí y ser más decisivo", explica Dembélé sobre su momento de forma actual.

Al ser preguntado sobre si para un francés también es difícil adaptarse a su país, el extremo lo tiene claro: "¡Evidentemente! Más aún para mí. No me siento extranjero en mi propio país, pero cuando se trata de fútbol, soy el menos francés de los franceses (risas). Tuve que adaptarme, sobre todo porque la Ligue 1 ha cambiado enormemente. La liga es mucho más fuerte que cuando me fui".

"Ahora tengo 26 años, he envejecido un poco, intento aconsejar a los jóvenes y dar ejemplo", explica Dembélé sobre su faceta más personal. "No publico nada en las redes, aparte de fotos de fútbol. En mi vida, siempre he sido discreto y tranquilo. Soy hogareño y mi hogar es mi capullo. Cuando estoy en casa, me cuesta salir, aunque sea a comer algo. Pero si pasa un día conmigo, créame, se reirá mucho... (risas)".

Sobre qué ambiente ha encontrado en París, el francés lo tiene claro: "El PSG es un equipo de amigos. Todo el mundo se comunica y se lleva muy bien. No siempre me vendieron el PSG así... (risas) Pero si tenemos algo que decirnos, hablamos".

Además, Dembélé ha revelado su fanatismo por el fútbol: "Veo prácticamente todas las ligas: Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania... incluso la 2ª inglesa, sobre todo el Sunderland porque conozco al dueño, Kyril Louis-Dreyfus. He visto casi todos los partidos de la Copa Africana de Naciones. Algunos días empiezo la liga inglesa a las 13.00 y a las 21.00 cambio a España".

Y ante la gran pregunta de si es zurdo o diestro, el francés afirma que prefiere "chutar con la derecha y conducir el balón con la izquierda".