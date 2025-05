¡Dembélé no se entrena con el PSG!

El PSG asaltó por la mínima el Emirates Stadium con un solitario tanto de Ousmane Dembélé en los instantes iniciales del encuentro. El cuadro que dirige Luis Enrique se mostró superior en gran parte del duelo, e incluso tuvo en las botas de Bradley Barcola y Gonçalo Ramos la posibilidad de ampliar la renta.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para los parisinos. A los 70 minutos de partido, 'El Mosquito' se tiró al césped con cara de decepción y, a continuación, tuvo que ser sustituido por problemas físicos. Saltaron todas las alarmas en París, pero ya respiran más aliviados.

Champions

Fue el propio Luis Enrique el encargado a de calmar el nerviosismo en torno al delantero francés. "Ousmane ha sentido una ligera molestia. No sabemos el alcance del problema hasta que haya pruebas. Para la vuelta intentaremos que esté, pero si no está, saldrá otro jugador que esté preparado", señaló .

Las buenas noticias se confirmaron este miércoles con la información adelanta por 'L'Équipe', que apuntaba que la lesión de Dembélé no era nada grave y, por ello, ni siquiera se sometió a pruebas para conocer el alcance.

SIN ENTRENAR ESTE JUEVES

El PSG volvió a los entrenamientos este jueves y lo hizo sin Ousmane Dembélé en sus filas. El atacante galo todavía no se encuentra al 100% y han optado por seguir trabajando en la recuperación de estas pequeñas molestias. Acompañado por los fisioterapeutas del club, permaneció en el gimnasio para trabajar y evaluar el nivel de sus dolores.

Dembélé conduce el balón en el césped del Emirates / @PSG_inside

No es nada alarmante, sino que en París ya estaba previsto que 'El Mosquito' no se ejercitara en el día de hoy. No se quiere tomar ningún riesgo con Dembélé, que todo apunta que podrá ser de la partida en el duelo de vuelta de semifinales de la Champions contra el Arsenal.

La temporada de Ousmane Dembélé está siendo excepcional, y Luis Enrique quiere contar con su talento en el partido de alta exigencia contra los 'gunners'. Los números refrendar el buen curso del francés, ha jugado 45 partidos, en los que ha logrado perforar la portería contraria en 33 goles, además de regalar de repartir 12 asistencias.