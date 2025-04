Imprevisto en París con Dembélé

El OGC Niza logró lo (casi) imposible: poner fin al invicto del París Saint-Germain en la Ligue 1. 30 jornadas después, el ya campeón consumó una derrota que pudo hacer saltar las alarmas a tan solo tres días de visitar el Emirates Stadium para disputar la ida de las semifinales de la Champions League. Y, entre las caras de frustración y desconcierto por la situación, sobresalió la de un Ousmane Dembélé que sumó su quinto partido sin ver portería.

Nadie puede reprocharle nada. Nadie. 24 dianas en lo que va de 2025. En tan solo cuatro meses. 32 en total. Y es totalmente válido que el galo esté pasando ahora por un pequeño bache, que sufra ciertas dificultades de cara a puerta. Eso sí, en Francia empiezan a echarse las manos a la cabeza, pues parece no haber elegido el mejor momento de la temporada para tener esa ineficacia goleadora.

En el Parque de los Príncipes se le vio experimentar todas las emociones negativas habidas y por haber: frustración, negación, irritación... Incluso levantó el brazo izquierdo cuando Marcin Bulka le negó uno de sus varios disparos. Pese a ello, su rendimiento no fue para nada malo, pues asistió a Fabián en el único tanto parisino.

Por oportunidades e insistencia no fue: siete remates, seis de ellos dentro del área, y tres a entre los tres palos. Hubo algunos momentos en los que pudo haberlo hecho mejor, como en un disparo que ejecutó con la derecha, demasiado forzado. "Ligeramente descentrado por la banda derecha de cara a Bulka, Dembélé cerró los ojos para intentar marcar con fuerza, algo que no había hecho tan a menudo en los últimos meses, prefiriendo colocar el balón", narran en 'L'Équipe'.

Dembélé prueba el disparo ante el Niza / X

LE REGALÓ EL GOL A FABIÁN

Su pase bombeado a Fabián Ruiz fue exquisito. Su duodécima asistencia de la temporada con el PSG y la selección francesa, la quinta en 2025 y la tercera en los últimos cuatro partidos, una muestra de que el '10' continúa siendo decisivo, incluso cuando no está del todo 'enchufado'.

A Luis Enrique no se le vio demasiado preocupado tras la derrota, una pequeña mancha en un expediente que apuntaba a ser perfecto: "¿Lo que he visto? Lo firmo para el martes en Londres y para la vuelta. Un equipo que hace 30 ocasiones de gol lo firmo ahora mismo, no firmo el resultado. Estoy cero preocupado. Cuando tienes un equipo que no especula, que presiona alto, que ataca..."

"Los jugadores están claramente afectados. No tengo ninguna duda de que merecimos ganar el partido. Pero si un rival tiene el 100% de efectividad y tú no estás en tu efectividad, el partido cambia y se complica. Su portero ha estado excepcional. Poco que decir. El fútbol no sabe de ocasiones de gol, sabe de goles marcados", sentenció.