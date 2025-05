Dembélé da la razón a Luis Enrique

Nadie se lo merecía más que él. Tras una temporada para enmarcar, Ousmane Dembélé se llevó el título de mejor jugador de la Ligue 1. Quién hubiese dicho al inicio de curso que, etiquetado como un extremo que no sabía definir, terminaría convirténdose en el máximo realizador de la Ligue 1 con 21 tantos en 28 partidos. Escogido mejor jugador joven de la competición en 2016, cuando aún militaba en el Stade Rennais, anotó 12.

Una 'metamorfosis' digna de admirar. Parte del mérito, lógicamente, se lo adjudicaremos a un Luis Enrique que creyó oportuno situarle de falso '9'. Así, salió a la luz una versión mejorada del galo: impredecible, más letal e inevitable. No pudo acertas más el asturiano, que exprimiría todo su 'jugo'.

"ME AYUDA A MARCAR GOLES"

"El año pasado me fui con las manos vacías porque Kylian (Mbappé) se lo había llevado todo de nuevo", aseguró entre risas Ousmane tras recibir su premio a manos de Didier Deschamps. "Era un jugador que se sentía cómodo en la banda, que regateaba, que intentaba marcar la diferencia, y es cierto que con esta posición un poco más axial estoy más en el centro del juego y más delante de la portería, lo que me ayuda a marcar goles. Me siento feliz en esta posición", garantizó.

Cette saison, le génie est sorti de sa lampe et l'on a vu le vrai @dembouz 😤



Performant, décisif, régulier, toujours dribbleur de génie, le meilleur espoir de 2016 a été exceptionnel et il est plébiscité comme il se doit...

Il est le lauréat du Trophée UNFP du meilleur joueur… pic.twitter.com/cinwnkVBBg — UNFP (@UNFP) May 11, 2025

Incluso, se dio el lujo de 'burlarse' de su seleccionador sobre su posición en el césped con los 'bleus': "Me sigue poniendo a la derecha", bromeó. "Te pondré a la izquierda", replicó Deschamps.

"ES HORA QUE ESTE CLUB GANE LA CHAMPIONS LEAGUE"

"Tenemos hambre, queremos hacer historia, es hora de que el club gane la Champions League. Nos jugamos algo importante y vamos a darlo todo", prometió. Un Ousmane que continúa sanando tras sufrir aquella pequeñas lesión en el muslo en el Emirates, y le privó de partir de inicio en la vuelta en París. Saltó al césped en el 70' y tuvo incidencia en el partido, asistiendo a Achraf Hakimi en el segundo tanto parisino.

Dembélé, con la camiseta del PSG / X

Como se pudo intuir, no fue convocado para visitar al Montpellier, pues tanto Luis Enrique como el propio Dembélé tiene entre ceja y ceja esa final del próximo 31 de mayo en Múnich ante el Inter de Milán. Una semana antes, eso sí, deberá disputar la final de la Coupe de France contra el Reims.

Se llevó muy merecidamente dicho premio individual, entendido en Francia como un aperitivo previo al Balón de Oro. A día de hoy, el '10' es uno de los grandes favoritos al galardón. Sus excelentes cifras goleadoras y, sobre todo, el potencial triplete con esa 'Orejona' en el horizonte, le dotan de cierta ventaja respecto al resto de contendentes.