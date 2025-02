Con Dembélé todo cambia

Sin adjetivos. No hay adjetivos capaces de definir el inicio de año de Ousmane Dembélé. No hay duda: 2025 es y será su año. 11 dianas en seis partidos. No hay otro mejor goleador en lo que va de año. Ni Lautaro, Rodrygo, Barcola, Raphinha ni Justin Kluivert son capaces de igualar (o superar) sus registros. Se vistió de ‘anti-héroe' en Doha para brindar al PSG el primer título del año, el de la Supercopa de Francia (o Trophée des Champions), anotando el tanto decisivo en el 92' ante un combativo Mónaco. Se apuntó un doblete en la visita del Saint-Étienne (2-1), agitó y lideró la remontada contra el Manchester City, 'mojó' ante el Stade Reims... y dos hat-tricks consecutivos ante Stuttgart y Brest.

Su relación con Luis Enrique ha ido pasando por varias etapas. Hubo ‘turbulencias’. El desencadenante fue su ‘no convocatoria’ ante el Arsenal en Champions por motivos disciplinarios, "ha fallado a sus obligaciones como jugador con el resto de la plantilla", justificó el técnico asturiano. Solucionarían sus diferencias poco después, pero el extremo francés estaba muy lejos de su mejor versión. La tensión aumentó tras su expulsión en Múnich, que no quedó exenta de consecuencias.

CAMBIO DE 'CHIP'

Luis Enrique decidió dejarle en el banquillo contra Nantes y Auxerre. No viajó a Salzburg porque debía cumplir sanción, pero se reivindicó ante el Lyon, aprovechando su regreso al once titular. Inauguró el marcador, con un buen gol, tras una gran acción individual de Desiré Doué. Recuperó la sonrisa, pues ese partido actuó como punto de inflexión. Y reclamaba a gritos recuperar la confianza del asturiano. Dicho y hecho. Titularidad en el crucial duelo ante el Mónaco y doblete para sentenciar la victoria. Uno de ellos, una vaselina mágica que silenció el Louis II.

Dembélé celebra su hat-trick en la Champions / EFE

EL MEJOR DEMBÉLÉ

Quedaban atrás las tensiones entre ambos, pero no debía quedar en el olvido que, según explicaba L’ Équipe, Dembélé opinaba en su momento que el estilo de Luis Enrique no se adaptaba a sus características, su entorno no entendía qué demandaba su técnico. Para bien o para mal, los 'castigos' del asturiano pusieron al galo en alerta. Tanto que no puede parar de marcar goles. 11 en los últimos seis partidos. Pichichi de la Ligue 1 con 14 dianas. En total, suma 19 en 26 compromisos. Y seis asistencias.

Ante el Manchester City dejó claro que lo tiene todo para cambiar un partido. Revolucionarlo. Reúne las características necesarias: desequilibrio, electricidad, gol... Y dejó sentado a Bernardo Silva en una acción en la que el luso quedó retratado.

Desde la 2015/16, con el Rennes, el 'mosquito' no marcaba tantos goles (12) en Ligue 1. Debíamos retroceder hasta la 2018/19 para encontrar sus últimos mejores registros: ocho tantos con el Barça. Como asistente, eso sí, siempre cumplía con nota: 20 en la 2016/17, 13 en la 2021/22 y la 2023/24.

LUIS ENRIQUE TENÍA RAZÓN

En la previa de la eliminatoria de octavos de final de la Coupe de France ante Le Mans, Luis Enrique no dudó en elogiar su figura, diciendo que "siempre ha sido un jugador diferente". Contra el Brest, le situó de falso '9', un movimiento que le surgió muchísimo efecto, pues firmó un hat-trick.

La relación entre Ousmane Dembélé y Luis Enrique está reparada / X

"Da igual donde juegue. Es un jugador capaz de regatear, de ser diferencial. Nuestro objetivo con Ousmane es el mismo: en función de donde estén los espacios, encontrarle en esos espacios Lo hemos dicho desde siempre. Ya sabemos como funciona la prensa", expresó. Su próxima 'víctima', el Mónaco (otra vez).