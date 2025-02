¿Y quién para a Dembélé?

Ousmane Dembélé sigue a lo suyo. El crack francés, reconvertido ya a 'falso 9' por excelencia para Luis Enrique, está en estado de gracia y lo está aprovechando un PSG que no falló ante el Mónaco. Los tantos de Vitinha, Kvaratskhelia, que se estrenó como goleador con la elástica parisina, y el propio Dembélé sirvieron para lograr un triunfo que se tuvo que fraguar en el segundo tiempo.

El PSG quería celebrar como tocaba la renovación de figuras clave y Minamino ayudó un poco. Al menos en el primer tiempo. Primero, porque desaprovechó una ocasión muy clara para adelantar a los monegascos cuando los aficionados aún no habían llenado del todo el Parque de los Príncipes. Luego, Vitinha, con un libre directo en el que Majecki pudo hacer bastante más, abría la lata del partido.

Partido de ocasiones

Gracias Minamino, debió pensar el PSG. Porque no anduvo acertado en la primera... y tampoco en la segunda. Con el duelo ya empatado gracias al tanto de Zakaria, también Donnarumma pudo hacer más, el japonés dispuso de una nueva ocasión para los suyos. Y volvió a fallar. No iba a ser su día. Entre medio de todo esto, un partido que, desde luego, aburrrido no fue. Hubo ocasiones para ambos conjuntos, algunas muy claras, pero todo se tuvo que decidir en el segundo tiempo.

Ahí, los parisinos le metieron una marcha más a todo. Kvaratskhelia, justo en la reanudación, devolvió la alegría a las gradas del Parque de los Príncipes, estrenándose por cierto como goleador con la elástica del PSG. Lo celebró con furia el georgiano. Dos minutos después, los jugadores de Luis Enrique estaban volviendo a festejar.

Esta vez, le tocó el turno a Dembélé, con un disparo al palo corto. 16 goles en sus últimos 9 partidos. 21 goles y 6 asistencias en 26 partidos con el PSG esta temporada. 16 goles en la Ligue 1, convirtiéndose en el máximo goleador. Casi nada. Y son 16 goles y no 15 porque en el 90' decidió volver a aparecer para sellar su particular doblete. Tremendo. Todo partiendo desde ese 'falso 9' que se ha inventado Lucho para él. Partido visto para sentencia.