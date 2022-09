El dardo de Paredes a Mbappé: "No puedo hablar sobre él, no teníamos relación"

El centrocampista no se arrugó a la hora de hablar sobre la estrella del PSG Crecen los enemigos hacia Mbappé: Neymar evitó contestar a un periodista sobre su relación con el francés

Kylian Mbappé no vive su mejor momento. Tras un verano convulso en el que acabó dejando tirado al Real Madrid para seguir en el Paris Saint Germain, la prensa francesa publicó que una de las premisas para su continuidad en la capital francesa era el adiós de Neymar, algo que finalmente no acabó pasando.

Obviamente, al trascender dicha información, al futbolista brasileño no le hizo ninguna gracia, y la tensión es palpable en una relación que parece haberse roto. Sin ir más lejos, en el último amistoso de Brasil, al ser preguntado por la relación con el atacante francés, 'Ney' dejó 'tirado' al periodista sin dar una respuesta, una muestra clara de que, a veces, con un silencio se dice mucho más que con una palabra.

Lejos de zanjar la polémica, otro ex compañero de Kylian Mbappé ha vuelto a airear lo complicado que parece tener una buena relación con la estrella del conjunto parisino. Y es que, Leandro Paredes, cedido esta temporada en la Juventus, ha vuelto a generar otro incendio que afecta al '7' del PSG.

Preguntado sobre su relación con Mbappé, Paredes ha sido muy tajante con su respuesta: "No soy quien para hablar de él, yo tenía relación con quien tenía relación, pero con los que no, no te puedo hablar", contestó el argentino.

Criticado en Francia tras los últimos fiascos con su selección en la Nations League, lo cierto es que Kylian Mbappé se encuentra en un momento complicado a nivel extradeportivo. En cuanto a su rendimiento en el campo, su trayectoria en lo que va de temporada con el PSG es buena, aunque todavía tendrá que 'convivir' un mes más con Neymar y compañía antes de tratar de revalidar el Mundial con el combinado galo.