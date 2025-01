El curioso método de venta del PSG: 'pujas' al mejor postor

Otra cosa no, pero nadie podrá negar que en el PSG no son claros con sus jugadores. Tanto con ellos como transmitiendo sus intenciones. Lo vimos con los casos de Adrien Rabiot o Kylian Mbappé, por ejemplo, cuando fueron 'empujados', por decirlo de alguna manera sutil, a renovar (sin éxito). Ahora lo estamos viendo con las ventas que planea la entidad parisina en este mercado invernal.

Después de un primer tramo de temporada extraño, en el que el equipo ha dominado en los torneos nacionales (líderes en Ligue 1, en dieciseisavos de Copa y campeones de la Supercopa), pero en el que ha dejado mucho que desear en Champions League, el PSG, además de remontar el vuelo en competición europea, tiene deberes muy importantes durante el mes de enero: aligerar la plantilla para poder reforzarla.

El fair-play financiero ahoga al club, y si nadie abandona el Parque de los Príncipes pronto, nadie podrá entrar. Y en este sentido, el Paris Saint-Germain ha vuelto a ser tan claro como de costumbre con los planes que tienen en mente con sus jugadores, revelando sus intenciones a toda Europa. Aunque eso no parece un problema para el equipo parisino.

Luis Enrique y el PSG, muy transparentes con sus jugadores

El cuadro de Luis Enrique ha cumplido las dos máximas del fútbol para dejar bien claro que un entrenador (o un club) no cuenta con uno de sus hombres: desconvocarlo sistemáticamente por 'decisión técnica' sin ningún motivo físico aparente y ofrecerlo a diestro y siniestro. Una situación que vive más de un jugador en tierras parisinas.

Empecemos por uno de los casos más flagrantes, el de Randal Kolo Muani. El delantero francés tiene un pie y medio fuera del Parque de los Príncipes. Con contrato hasta 2028 y uno de los sueldos más elevados del vestuario, superando los 12 'kilos' por curso, el mensaje de Luis Enrique es contundente: en los últimos cinco partidos no ha jugado ni un minuto, siendo desconvocado en los últimos cuatro por 'decisión técnica'. Si cuesta de digerirlo de este modo, imagínense sabiendo que ha sido ofrecido a media Europa: Juventus, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Aston Villa, o Chelsea son solo algunos ejemplos.

Kolo Muani apenas está gozando de protagonismo en el PSG esta temporada / @psg

La subasta del PSG tiene mucho más que ofrecer. Otro de los grandes nombres que han ido ofreciendo por Europa en las últimas semanas es el de Milan Skriniar. El central eslovaco, que también tiene un sueldo importante, unos 10 'kilos' por temporada hasta 2028, no ha jugado ni un minuto en los últimos ocho duelos, siendo desconvocado en tres de ellos por 'decisión técnica'. A su vez, el ex del Inter de Milán ha sido vinculado al Galatasaray, equipo que intentó ficharlo el pasado verano, a la Juventus, al Atlético de Madrid o al Aston Villa en los últimos días.

Milan Skriniar, durante un partido con el PSG / EFE

Otro de los 'señalados' es Marco Asensio. El balear también apunta a salir más pronto que tarde del Parque de los Príncipes tras sumar cinco partidos consecutivos sin jugar ni un solo minuto, siendo descartado por 'decisión técnica' del duelo copero contra el Lens el pasado 22 de diciembre. Relacionado con la Real Sociedad, el Real Betis, el West Ham, la Juventus o el Arsenal, el club parisino parece enfocado en abrirle la puerta durante este mes de enero.

Marco Asensio está sentenciado en el PSG / X

Sin embargo, con Nuno Mendes cambia la película. El portugués, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, ha rechazado varias propuestas de renovación porque considera que el salario que le ha ofrecido el club no se corresponde a su peso por el equipo y estaría interesado en firmar por el Manchester United de Rúben Amorim. El club, a diferencia de en el resto de casos, sí que quiere retenerlo, por eso, el luso no ha sido relacionado con ningún otro equipo, porque no ha sido ofrecido en el mercado, y porque Luis Enrique no quiere ni oír hablar sobre una salida suya este invierno.