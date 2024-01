Así está el 'culebrón Mbappé'

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a estar en todas partes. Y como viene siendo habitual, hay una diversidad de opiniones que no logran ponerse de acuerdo para decidir, de una vez por todas, el futuro del crack francés.

Con todo el ruido de fondo, el PSG levantó su primer título de la temporada ante el Toulouse, y Mbappé fue claro: “Aún no he tomado una decisión". Sin embargo, también se afirmó que jugador y presidente se reunieron el pasado 12 de agosto para acordar una tregua que ha acabado convirtiéndose en un pacto de no agresión. Y se traduce en que si el francés no renueva, perdonará 80 millones de euros en concepto de primas de fidelidad para que el PSG no sufra pérdidas estratosféricas en verano.

"Tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, explicó el delantero.

Rechaza la oferta del Madrid, pero...

'The Times' ha dado por hecho que Kylian Mbappé ha dado el 'no' definitivo a la última oferta del Real Madrid para llegar con la carta de libertad a partir del mes de junio. Así pues, el francés no acepta los términos que ofrece el equipo de la capital y se abriría a escuchar ofertas procedentes de Inglaterra.

El entorno de Mbappé habría estado hablando con el Madrid estas últimas semanas, porque considera que su etapa en el PSG ha llegado a su fin. Pero hay un problema: la oferta económica de los blancos es inferior a la que realizaron hace año y medio, y está muy alejada a la proposición de renovación del conjunto francés.

Habría llegado a un acuerdo con los blancos

Aunque parezca mentira, sobre todo por las informaciones que ha habido en los últimos días, desde Francia aseguran que el francés habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Santi Auona, periodista de Foot Mercato, habría dado la exclusiva.

Según el especialista del mercado de fichajes, el internacional francés habría dado el 'ok' de una vez por todas, y el club blanco estaría más que dispuesto a acogerle. Sería el golpe definitivo del Real Madrid en el mercado del próximo verano.

Y volvemos a lo de siempre. Dos informaciones totalmente opuestas que vuelven a acaparar portadas y que vuelven a poner el futuro del francés en manos del destino. Veremos cómo y cuándo acaba todo.