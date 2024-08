Los cuatro 'babys' de Luis Enrique

Luis Enrique quiere construir en el Paris Saint-Germain un proyecto a medio-largo plazo. El objetivo del asturiano no es ganar títulos sin pensar en el proceso, quiere asegurar un buen futuro en París, y para ello quiere rejuvenecer su plantilla, dando importancia a los jóvenes, para que el día de mañana sean los líderes del equipo. Por ello, trabaja de la mano de Luis Campos para traer varias 'perlas' al Parque de los Príncipes, aunque en su plantilla actual ya cuenta con cuatro 'babys' muy interesantes.

El asturiano ya lo avisó a final de temporada. "Confirmo que ficharemos nuevos jugadores en todas las posiciones para la próxima temporada", dijo Luis Enrique al final de la temporada pasada. También mandó un mensaje a los indiscutibles. No lo escondió. "Es un mensaje para los jugadores, incluso a los más habituales. La próxima temporada será difícil jugar en el PSG, quiero dos jugadores importantes por posición", apuntó sin tapujos.

Pero no quiere cualquier fichaje. Busca jóvenes, con hambre de hacer historia en el Parque de los Príncipes, y con el talento suficiente para ofrecer rendimiento desde el día uno y asentar las bases de un proyecto ganador y sin fisuras. A continuación, analizamos las 'joyas' que relucen en el escaparate del PSG.

Warren Zaïre-Emery

El centrocampista de solo 18 años lo tiene todo para ser uno de los jugadores más importantes de la historia del Paris Saint-Germain. Su irrupción en el fútbol de élite fue un 'rara avis'. Warren Zaïre-Emery era un niño jugando contra hombres, con unas características físicas y técnicas impresionantes, y con una madurez impropia para su corta edad.

Conquistó a Galtier y enamoró a un Luis Enrique que le dio las llaves de la medular con la salida de Marco Verratti. No se arruga ante ningún rival, no le afecta la presión, casi no comete errores, puede jugar en cualquier zona del campo y es muy elegante con la pelota. Es el perfil de futbolista total, capaz de sostener la medular prácticamente solo, y con una calidad muy destacable.

Un producto de la 'casa', que siente los colores. Algo que los aficionados del PSG ansiaban. Esta temporada ha sido la de su confirmación, y en el Parque de los Príncipes ya es un verdadero ídolo. Su futuro es aún más alucinante que su presente. Luis Enrique tiene a un auténtico diamante en sus manos.