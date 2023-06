Crítica feroz a la madre de Mbappé

El agente Yvan Le Mée, que lleva a jugadores como Ferland Mendy, criticó y de qué manera a Fayza Lamari, la madre de Kylian Mbappé en el programa 'After Foot' de RMC "Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí", aseguró el agente

Kylian Mbappé vuelve a ser uno de los nombres propios del mercado de fichajes apenas una temporada después de renovar con el PSG. Su intención de no prolongar su contrato hasta 2025 e irse gratis a partir del 30 de junio de 2024 ha devuelto al galo al primer puesto de los culebrones que se vienen en este próximo mercado de fichajes. Todo el mundo habla de ello en Francia. También los propios agentes tienen su opinión.

En declaraciones a 'After Foot' de RMC, Yvan Le Mée, que lleva a jugadores importantes como Ferland Mendy, le lanzó un dardo más que venesoso a Fayza Lamari, la madre de Mbappé. Para el agente galo, Lamari no está preparada para ser representante al no tener la licencia y, según él, si Mbappé no está en el Madrid es porque así lo ha querido su madre. No es agente oficialmente, pero sí tiene mucho poder sobre Mbappé.

“Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí", aseguró Yvan Le Mée.

Por último, el representante francés aprovechó para ensalzar el trabajo de los agentes y para criticar a todos aquellos que quieren parecerlo pero no lo son: “Para hacer operaciones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia. Lo hablamos regularmente en el sindicato de representantes, obviamente. El que tiene la licencia negocia, hace las transferencias e interviene en el mercado y el que no la tenga no debería poder negociar".