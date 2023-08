"Creo que Mbappé volverá al equipo a finales de agosto..."

En una entrevista a 'RMC Sports', Laurent Nicollin ha dado su vista de punto sobre Mbappé El máximo dirigente del Montpellier entiende que Al-Khelaïfi se sienta traicionado por el crack francés

El 'caso Mbappé' es una cuestión de estado en toda Francia. Se han pronunciado multitud de personalidades sobre el tema que trae mucha cola. I es que si Mbappé abandona el PSG, la Ligue 1 perdería a su máximo exponente y esto es un tema que preocupa a todos y también a los rivales de los parisinos, como el Montpellier.

El último en pronunciarse ha sido el presidente del Montpellier, Luarent Nicollin que se ha puesto del lado del máximo dirigente del PSG, Al-Khelaïfi. Sobre la decisión de dejar a fuera de la gira al delantero francés, Nicollin cree que está justificada por la actitud del jugador. Nicollin considera que el jeque ha actuado de buena manera: "Nasser ha enviado una señal fuerte. Si envía esta señal fuerte, debe sentirse traicionado y engañado en alguna parte. No podemos criticarle durante toda la temporada diciendo que no es un presidente que impone. Si impone algo, es porque considera que debe hacerlo por el interés de su club".

Es de las pocas personas que se ha puesto del lado del club y no del jugador. Nicollin considera clave que el jugador siga para el interés del futbol francés: "Es bueno para el fútbol francés que Kylian Mbappé se quede en Francia. Después, si el PSG considera que ha sido engañado y que debe vender a su jugador... No tengo ningún juicio sobre las actitudes de uno u otro. Veremos a finales de agosto o principios de septiembre cuando estará". Para finalizar, el dirigente del Montpellier considera que Mbappé volverá a la dinámica del PSG: "Creo que volverá al equipo profesional a finales de agosto. Después, ¿jugará o no? No lo sé". El 'culebrón' Mbappé cada día tiene varios episodios...