Conte suelta la 'bomba': "Kvaratskhelia ha pedido salir del Nápoles inmediatamente"

El misterio se va resolviendo poco a poco. Tal como anunció este sábado Antonio Conte, entrenador del Napoli, durante la rueda de prensa previa al partido de Serie A contra el Hellas Verona, Khvicha Kvaratskhelia ha pedido salir de Nápoles este mismo invierno. Pactado tiene su contrato con su más que probable nuevo club, el Paris Saint-Germain, que tal como adelantó el medio napolitano Il Roma hace unos días, tirará la casa por la ventana por él. Las cifras asustan.

La renovación del extremo georgiano se ha ido atragantando con el paso del tiempo, rechazando ofertas por parte del club napolitano que buscaban mejorarle su salario, un auténtico 'caramelo' para los grandes equipos del mundo. El Nápoles intentó alargar su continuidad más allá de 2027, cuando finaliza su actual compromiso con el club, con un aumento en la escala salarial de por medio. Le ofrecieron seis millones de euros netos por temporada, pero parece que la cifra fue insuficiente para un Kvaratskhelia que ahora tiene pie y medio en el PSG.

Conte acepta su decisión y le abre la puerta

Su entrenador, Antonio Conte, no ocultó su decepción por la situación: “Hablé con el jugador, y me confirmó su decisión (de abandonar el club en invierno). Personalmente, siento mucha decepción porque estuve seis meses intentando que 'Kvara' se sintiera importante en el proyecto, trabajando con él y mostrándole que, con la llegada de algunos jugadores, aquí se podía construir algo importante. Mientras tanto, trabajaba con el club para su renovación, pero ahora hemos vuelto a empezar de cero”, expresó.

No puedo retener con cadenas a los que quieren marcharse Antonio Conte — Entrenador del Nápoles

El técnico italiano dio por hecha la salida del georgiano de 23 años: "Hoy estoy en un punto en el que debo dar un paso atrás, con gran decepción. No puedo retener con cadenas a los que quieren marcharse. Lo intenté el pasado verano, tuve seis meses para encontrar una solución con todas las partes, pero no lo conseguí y ahora es justo dar un paso atrás. Perdemos a un jugador importante”, añadió.

Acuerdo total entre PSG y Kvaratskhelia

De este modo, existe un acuerdo total entre el PSG y el futbolista y las negociaciones se sitúan en un tramo final en el que se decidirá todo. Por un lado, tal y como informó Fabrizio Romano, periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes, el equipo dirigido por Luis Enrique, que busca a un crack en el ataque, habría seducido a 'Kvara' multiplicándole el su salario actual por cuatro o por cinco.

Kvaratskhelia vuelve a ser protagonista en el mercado / X

Por el otro, el duro presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, empieza a aceptar la marcha del georgiano, que según explicó Il Roma, puede dejar unos 90 millones de euros en tierras napolitanas o bien la llegada de Milan Skriniar acompañada de una buena cantidad económica.

Sea como fuere, el propio Conte ha querido dejar claro que él no se opondrá a la venta, por si al final la operación no logra concretarse: "Kvicha debe saber que esta situación depende de él y del club. Si se queda, no debe pensar que fue por mi culpa. Si eso sucediera, me encontraría con un jugador menos: ¡no! Doy un paso atrás por el bien del Nápoles. Si finalmente se queda, es justo que sepa que yo no me opuse a su venta, y entonces podrá seguir dándome el 100% como hasta ahora”, apuntó.