Comunicado del PSG sobre la lesión de Dembélé

Pésimas noticias para Luis Enrique. Ousmane Dembélé, que abandonó mermado el césped del Emirates Stadium por unas molestias en el muslo, sufre "una distensión en el tendón de la corva del muslo derecho", según informó el París Saint-Germain en su comunicado. "Su situación está mejorando. Pronto se llevará a cabo una nueva revisión", concluye.

En un inicio, parecía que quedaría todo en un susto. Así lo afirmaba Luis Enrique tras la victoria por la mínima en Londres, partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League: "Dembélé ha sentido una ligera molestia, no sabemos realmente el alcance hasta que no haya pruebas. Vamos a jugar un partido de liga en el que no va a estar. Para la vuelta intetaremos que sí".

Le point médical avant le déplacement à Strasbourg. 📌#RCSAPSG I @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 2, 2025

Incluso, el propio futbolista dejó unas declaraciones tranquilizadoras: "Sentí algo pequeño, pero no pasa nada. Todo va a ir bien", aseguró el 'mosquito', que anotó el tanto que da ventaja al PSG de cara al partido de vuelta del próximo miércoles 7 de mayo en el Parque de los Príncipes.

Achraf Hakimi añadió que había hablado con él y que creía que "está bien y que solo fue un poco de fatiga". Así pues, la afición parisina podía quedar más o menos tranquila y hacerse una idea de que el galo estaría disponible en el partido más importante de la temporada. A excepción, eso sí, de una hipotética final, claro está.

Dembélé celebra su gol al Arsenal en las semifinales de la Champions / EFE

LA INCÓGNITA NO SE DESPEJARÁ HASTA EL ÚLTIMO MINUTO

Pese a este duro contratiempo, en el club se muestran optimistas respecto a su posible presencia ante el Arsenal. Se ausentará, lógicamente, ante el Estrasburgo, un duelo de poquísima trascendencia para un PSG ya campeón de la Ligue 1 desde hace varias semanas.

A priori, no se trata de gran cosa, pero seguramente en otra circunstancia ya ni se plantearía acortar plazos para intentar llegar al partido. Con el resultado tan ajustado, pese a que la vuelta es en París, no hay duda de que Ousmane querrá estar el miércoles sobre el césped del Parque de los Príncipes. Será una decisión conjunta entre el futbolista y el cuerpo técnico y será cuestión de sensaciones. En definitiva, no se despejará la incógnita hasta el último minuto.

Dembélé celebra su gol contra el PSG en los octavos de final de la Champions / EFE

LUIS ENRIQUE NO SE MOJA

Compareció Luis Enrique en la rueda de prensa previa a la visita al Stade de la Meinau al mismo tiempo que salió a la luz el comunicado sobre la lesión de Dembélé, pero no ofreció ningún detalle más al respecto. De hecho, solo confirmó aquello que ya se pudo intuir tras el partido en el Emirates: "No va a jugar mañana, eso seguro".

YA NO SE ENTRENÓ

Como era previsto en el Campus PSG, Ousmane Dembélé no saltó al césped para entrenarse junto al resto de la plantilla, que regresó al trabajo tras un día de descanso. Acompañado por los fisioterapeutas del club, el exazulgrana permaneció en el gimnasio para trabajar y evaluar sus molestias.

Dembélé conduce el balón en el césped del Emirates / @PSG_inside

Además del atacante, Presnel Kimpembe tampoco estará presente en la siguiente jornada liguera debido a un "edema óseo en el segundo metatarsiano del pie derecho". "Permanecerá en reposo durante las próximas semanas", detalla el club en el comunicado que emitió para informar sobre las lesiones de ambos futbolistas.