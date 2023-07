El comunicado del sindicato de jugadores franceses sobre la situación de Mbappé

La situación de Mbappé en el PSG, tras quedar fuera de la gira por Japón, no ha dejado a nadie indiferente La UNFP no se ha cortado al recordar que los clubes no pueden "marginar" a sus jugadores

Tras quedar fuera de la gira por Japón, la situación de Mbappé en el PSG no ha dejado a nadie indiferente. Si él mismo ya ha reaccionado a esta decisión del club de dejarlo al margen del grupo, ahora también lo ha hecho la UNFP, que recuerda que todos los jugadores con contrato tienen que ser tratados por igual.

Además recuerdan que: "La UNFP se reserva el derecho de emprender todas las acciones civiles y penales contra los clubes que se comporten de esta manera..."

El comunicado íntegro de la UNFP sobre la situación de Mbappé

"Jugadores considerados "indeseables" o que los clubes quieren ver salir a toda costa, a pesar de respetar los contratos firmados en buena y debida forma. Los contratos libremente de duración determinada de común acuerdo, por tanto, entre un empresario y un trabajador.

Y una buena docena de empleados del Paris Saint-Germain están preocupados, ¡o incluso más si añadimos los primeros contratos profesionales!

Como este joven internacional, una auténtica esperanza para el fútbol francés, marginado desde la reanudación de los entrenamientos y que a día de hoy nada sabe de su futuro, pero que recibió una llamada distinta al resto del conjunto profesional para estar este... sábado en la concentración en unas condiciones distintas a las del conjunto dirigido por Luis Enrique. Este joven jugador, que por tanto no está en Japón, todos lo reconocisteis, es… Édouard Michut, que viste la camiseta azul de la Sub-20…

Édouard Michut y Kylian MBappé, ¡misma pelea!

Timothée Pembélé, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Keylor Navas, Édouard Michut, otros más (?) y Kylian MBappé, ¡misma pelea!

¡Por el respeto, en Francia, de los contratos firmados!

Para la UNFP, no hay diferencia. Nunca lo habrá. Así que sí, Paris Saint-Germain y los demás clubes de Francia que actúan de la misma manera en un contexto comercial ahora más o menos respetan la Carta del Fútbol y su artículo 507, que el presidente parisino no debe haber sabido ya que declaró en esencia que “¡los jugadores que no están en Japón no son parte del club! »

Nasser nada que decir en el asunto, querido presidente, siguen a día de hoy bajo contrato con el PSG… En un apuro, ¿no forman parte de los planes del técnico, que, tratándose del máximo goleador de la historia del club parisino, el mejor jugador del mundo, podría pasar un poco por un argumento falaz?

Un poco de todos modos, ¿verdad? Dado que los lofts han contaminado el fútbol francés, la UNFP ha denunciado constantemente esta práctica que, con la destitución del capitán de la selección francesa, tal vez aliente, tal vez, porque se necesita coraje para atacar al PSG, a Qatar y al resto..., a los organismos deportivos y políticos a tomar finalmente el caso, a menos que, en Francia, se pueda impedir que los empleados ejerzan su actividad profesional con total impunidad.

“Por fin”, ¡sí! Porque ¿necesitamos recordar aquí que la UNFP todavía está esperando que el Ministro de Deportes se digne reunirse con nosotros para discutir este tema y que el pasado mes de noviembre una delegación de nuestro sindicato, encabezada por Philippe Piat y David Terrier, su presidente y vicepresidente, había sido expulsada por la policía del Ministerio de Deportes por haber tenido la osadía de venir y pedir hablar con Amélie Oudéa-Castéra sobre el acoso moral en el fútbol profesional francés?

¿Kyky seguirá obrando milagros?

A partir del 1 de septiembre, de conformidad con el artículo 507 de los Estatutos, los clubes deberán reincorporar a todos los jugadores que hayan sido marginados en el grupo profesional. Todo. A los que quieren más, a los que quieren dejar gratis, a todos aquellos con los que han firmado contratos, a veces incluso cláusulas de prórroga.

Hasta entonces, estos jugadores, todos estos jugadores, deben disfrutar de las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla profesional. Sin embargo, parece útil para la UNFP recordar a los gerentes que ejercer presión sobre un empleado, por ejemplo, a través del deterioro de sus condiciones de trabajo, para obligarlo a irse o aceptar lo que el empleador quiere constituye acoso moral, que la ley francesa condena enérgicamente. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Reims en enero de 2020 lo confirma.

Entonces, sí, la UNFP se reserva el derecho de emprender todas las acciones civiles y penales contra los clubes que se comporten de esta manera..."