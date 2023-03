La complicada vuelta de Xavi Simons al PSG

Según informó L'Equipe, Xavi Simons desea poder cumplir otra etapa antes de regresar al París Saint-Germain Se ha convertido en una pieza clave en los esquemas de Ruud Van Nistelrooy en el PSV

Xavi Simons, tras abandonar la pasada temporada el París Saint-Germain, ahora se ha convertido en una pieza clave en los esquemas de Ruud Van Nistelrooy en el PSV. Tanto, que el conjunto neerlandés está preparando un nuevo contrato para que el jugador continúe en sus filas la próxima temporada.

En la salida del también exazulgrana del combinado parisino, el PSG se guardó una opción de recompra, que sólo se activaría si ambas partes se pusieran de acuerdo. También hay que contar el PSV puede realizarle un contrato al joven futbolista neerlandés que anule la cláusula de recompra. Por lo que, con la satisfacción de Van Nistelrooy, del club y del propio jugador, la vuelta de Xavi Simons a París se complica.

Según informó L'Equipe, Xavi Simons desea poder cumplir otra etapa antes de regresar al París Saint-Germain. El neerlandés quiere tener minutos y continuidad, algo que por ahora el PSG no le puede llegar a asegurar.

"Para ser honesto, no está en mi cabeza irme. Me siento bien aquí y me acabo de instalar. Creo que se nota en el campo", apuntó Simons en unas declaraciones el pasado mes de octubre.

"He firmado cinco años en el PSV y estoy muy contento y en el futuro no sé lo que puede pasar. Hay opción de recompra, pero el que lo decide soy yo. Al final la última palabra la tengo yo", comentó en una entrevista que realizó para el diario Marca.