Christophe Galtier, bajo lupa en el PSG

En Francia se preguntan si el técnico es capaz de volver a motivar a sus jugadores para el tramo final de la Ligue 1 La derrota parisina ante el Lyon del domingo podría pasarle factura: los dos próximos partidos decidirán su futuro

Hace tiempo que dejó de ser noticia, pero el proyecto del PSG sigue tambaleándose. Eliminados de la Champions, los parisinos volvieron a caer este domingo en la Ligue 1 frente a uno de sus máximos rivales. Un gol de Barcola dio la victoria al Olympique de Lyon y ahondó en la crisis del PSG.

Tras el partido, Galtier explicó que iba a tener una charla con sus jugadores con el objetivo de remotivarlos de cara al tramo final de temporada. No obstante, en Francia dudan sobre su capacidad para lograr algo que no consiguió tras la eliminación en Champions. Por aquel entonces, tras el partido ante el Bayern, Galtier usó el mismo discurso cuando reunió a sus jugadores en el vestuario para insistir en la importancia de terminar bien la temporada. Y parece no haber sido escuchado por la plantilla.

Sin embargo, desde RMC Sports atacan a la directiva por formar una plantilla que no acepta algunas directrices del entrenador, que nada puede hacer ante esa actitud.

🗣️💬 "Non, il ne faut pas limoger Christophe ! Pourquoi plus lui que les joueurs qui se foutent de tout le monde depuis longtemps ?! (...) Il faut que la direction arrête de se foutre de nous !"



Le coup de gueule de @RothenJerome sur les joueurs et la direction du PSG. pic.twitter.com/B93qcLOzXz — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) 3 de abril de 2023

Galtier tiene ahora dos partidos por delante para tratar de subir el nivel de juego. Primero, ante el Niza el próximo sábado y, posteriormente, ante el Lens, el 15 de abril. Tropezar en estos partidos podría poner en riesgo el título de la Ligue 1 que actualmente tiene encarrilado, como también podría suponer su despido.