El centro del campo: el gran problema del PSG en la Champions

El conjunto francés no tiene un centro del campo del nivel que exige la Champions League En la final que perdieron ante el Bayern en 2020 salieron con Marquinhos en el pivote acompañado de Herrera y Paredes en los interiores

En la última década el Paris Saint-Germain se ha caracterizado por ir dando palos de ciego en cada mercado de fichajes. Desde que llegó Al-Khelaïfi, en octubre de 2011, el conjunto parisino ha protagonizado un 'bombazo' cada verano. Sin embargo, no ha servido para conquistar su ansiado deseo: la Champions League.

En el Parque de los Príncipes nunca ha habido una hoja de ruta clara. Todo el mundo conoce la meta, levantar la 'Orejona', pero no se ha pensado al 100% en el camino que hay que recorrer para llegar a ella. Lo preocupante no es la cantidad ingente de dinero que se ha gastado en el proceso, si no la manera en lo que lo han invertido.

El Bayern eliminó al PSG de la Champions League 2022/23 | AFP

El PSG no ha conquistado ninguna Champions porque nunca ha tenido un centro del campo a la altura. Han fichado a muchas estrellas: Mbappé, Messi, Neymar, Sergio Ramos, Hakimi, Donnaruma, Di María, Cavani, David Luiz... Pero nunca han juntado a tres centrocampistas de élite.

UN CENTRO DEL CAMPO INSUFICIENTE

La medular es el corazón del equipo. Está claro que sin una buena defensa ni un buen ataque es imposible conseguir objetivos, pero obviar la sala de máquinas es un error demasiado grande. En 2022 el Madrid ganó la Champions con Casemiro, Kroos y Modric, uno de los centros del campo más importantes de la historia del fútbol.

En 2021el Chelsea hizo lo propio con Kanté, Jorginho y Mount, encargado de conectar el ataque con la medular. En 2020, el Bayern de Múnich dominó Europa con Thiago y Goretzka, con Müller por detrás del '9'. Curiosamente, los bávaros superaron en la final a un PSG que salió con el parche de Marquinhos en el pivote acompañado de Herrera y Paredes en los interiores.

El Bayern superó al PSG en la final de la Champions 2019/20 | Bayern de Múnich

Por el cuadro francés han pasado buenos centrocampistas como Motta, Matuidi, Pastore, Cabaye, Rabiot, Beckham, Verratti, Lo Celso, Herrera, Paredes, Rafinha, Wijnaldum, Danilo... Pero no del nivel que exige la mayor competición de clubes del planeta.

2022/23: UNA APUESTA FALLIDA

El conjunto galo, con la intención de mejorar su gran debilidad, desembolsó 97,5 millones de euros en centrocampistas el pasado verano. Vitinha, Fabián, Carlos Soler y Renato Sanches fueron los elegidos. Aunque fue un gran primer paso, ninguno ha llegado a explotar del todo, y buscarán culminar la faena en el próximo mercado.

Manuel Ugarte, durante un partido con el Sporting de Lisboa ante el Benfica | EFE

Manuel Ugarte, centrocampista del Sporting CP de 22 años, ya estaría prácticamente cerrado. También Marco Asensio, que podría interpretar un rol por detrás del '9'. Martin Odegaard, Bernardo Silva o Manu Koné son otros de los futbolistas que el PSG tendría en su agenda para reforzar la medular.

Especialmente los dos de la Premier League serían grandes piezas para potenciar una zona del campo que se ha olvidado bastante en el Parque de los Príncipes en los últimos años.