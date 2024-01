El 'caso' Mbappé: ¿solo una cuestión de dinero?

A lo largo de la vida siempre hay miles y miles de preguntas que no tienen respuesta. Solo así nos damos cuenta de que hay demasiadas circunstancias que damos por seguras cuando, en realidad, no lo son tanto.

El futuro de Mbappé es una de ellas. ¿Cuántos años llevaremos preguntándonos qué camiseta vestirá la temporada siguiente? Porque cuando todo indica a que pondrá rumbo al Real Madrid, acaba quedándose en el PSG, y viceversa. Y si otros equipos de la Premier League como Liverpool o Chelsea se suman a la ecuación, aún se complica más el asunto.

EL DÍA DE LA MARMOTA

Ya hace varias temporadas que casi cada día se habla de lo mismo. El 'caso Mbappé' ha ido teniendo varios capítulos a lo largo de estos últimos años y se ha acabado convirtiendo en un tema que ya forma parte de nuestras vidas.

La diferencia es, sin embargo, que desde el pasado 1 de enero es libre de negociar su futuro, dado que su contrato en la capital francesa finaliza el 30 de junio. Pero Kylian sigue sin tomar una decisión.

Con todo el ruido de fondo, como viene siendo habitual, el PSG levantó su primer título de la temporada ante el Toulouse, y Mbappé, una vez terminó el partido, fue claro: “Aún no he tomado una decisión".

Asimismo, esa misma noche se confirmó que jugador y presidente se reunieron el pasado 12 de agosto para acordar una tregua que ha acabado convirtiéndose en un pacto de no agresión. Que se traduce en que si el francés no renueva, perdonará 80 millones de euros en concepto de primas de fidelidad para que el PSG no sufra pérdidas estratosféricas en verano.

Mbappé sigue goleando con el PSG / EFE

Y son varias las personas que creen que terminará renovando su contrato con el PSG, de entre ellas, el exfutbolista y exentrenador del conjunto parisino Luis Fernández. “Sí, se quedará en el PSG ”, afirmaba durante el 'Football Show' de beIN SPORTS.

Mientras que hay otras que no descartan que carrera acabe tomando un giro de 180 grados.

DIVERSIDAD DE OPINIONES

A principios del mes de enero, 'The Times' daba por hecho que Kylian Mbappé había dado el 'no' definitivo a la última oferta del Real Madrid para llegar con la carta de libertad a partir del mes de junio. Y se abría, por lo tanto, a escuchar ofertas procedentes de Inglaterra.

El entorno del jugador estuvo manteniendo conversaciones con el Real Madrid porque consideraba que su etapa en el PSG había llegado a su fin, pero la oferta económica de los blancos era inferior a la que realizaron hace año y medio. Y se alejaba de la proposición de renovación del conjunto francés.

Sin embargo, y aunque pudiera parecer mentira, desde Francia aseguraban que el francés habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Santi Auona, periodista de Foot Mercato, habría dado la exclusiva.

Y es que el especialista del mercado de fichajes estaba convencido de que el internacional francés habría dado el 'ok' de una vez por todas.

LA 'SUPEROFERTA' DEL PSG

"Si se trata de una elección de dinero, que asume su madre, París no tiene rival", afirma Stéphane Guy de 'RMC'. Hace aproximadamente unos diez días que se abrieron las negociaciones entre club y jugador. Y desde Francia, se transmite cierto optimismo.

El PSG no tiene rival en lo económico porque le ha ofrecido 400 millones de euros en cuatro años. Es decir, 100 millones por temporada.

Según apunta el documental 'Envoyé Spécial', Kylian factura esa cantidad al año, incluidos los ingresos publicitarios. Y lo que el conjunto parisino está dispuesto a ofrecerle son 100 millones de salario. Una cifra que podría cambiarlo todo.

Mientras que, por otro lado, el delantero vive con una 'obsesión'. Vive con la necesidad de obtener una cláusula liberatoria que sea baja.

UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES

El delantero concedió su entrevista más personal a 'Envoyé Special' y, aunque aseguró no saber a ciencia cierta cuál es la cantidad exacta que ingresa, ofreció unas declaracions que van muy en línea con las pretensiones del PSG.

“Cuando tenía 12 años, también pensaba que había demasiado dinero en el fútbol. Merezco el dinero que gano".

A pesar de todo, parece ser que todavía estamos muy lejos de obtener una respuesta a la pregunta sobre el futuro de Kylian Mbappé. Pero no habría que olvidarse de la 'superoferta' que le ha propuesto el PSG, que podría ser determinante para resolver su futuro de una vez por todas.