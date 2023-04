El 'Caso Galtier' vuelve a sacudir al PSG

El técnico “niega con rotundidad” las informaciones aparecidas y se reserva el derecho a “emprender acciones legales” Tanto Luis Campos como el PSG le han mostrado su apoyo incondicional tras ser acusado de racismo

La tormenta interminable en la que vive el PSG no amaina. Tras los conflictos de sus tres cracks, ahora el ojo del huracán se posa sobre el técnico Christophe Galtier y las acusaciones de racismo. Durante el día de ayer se habló incluso de una posible destitución, pero el club parisino apoya, por ahora, a su técnico.

Después de las informaciones aparecidas, Galtier reaccionó desmintiendo las acusaciones con rotundidad. Según publicó AFP y recoge 'As', el exentrenador del Niza “niega con rotundidad” las informaciones y se reserva el derecho a “emprender acciones legales” contra todo aquel que le hubiera difamado. Primero el PSG reaccionó con inusitada frialdad, señalando que el asunto “no le concernía” al producirse en una etapa anterior al conjunto de la capital francesa, añadiendo que apoyaba y ratificaba la versión del entrenador.

Hay que recordar que el técnico del PSG fue acusado, mediante un correo electrónico de Julien Fournier, ex Director de Fútbol del Niza, de haber pronunciado palabras racistas durante su etapa como entrenador del club, un terremoto que puso en duda incluso la continuidad de Galtier al frente del PSG.

Y es que Fournier advertía a los propietarios del Niza del comportamiento indigno de Galtier durante su etapa como entrenador en la Costa Azul. Supuestamente, el técnico de 56 años, en palabras de su hijo adoptivo, se habría quejado de la cantidad de jugadores negros y musulmanes en el equipo, a tal punto de tildar de “escoria” a la plantilla porque la mitad de ellos “estaban los viernes por la tarde” en la mezquita.Nice-Matin, diario de referencia en Niza, también sacó a la luz nuevas informaciones del ‘Caso Galtier’ que recoge 'As'. Las malas relaciones entre Fournier y el técnico acabaron con el despido del director deportivo, y ahora Fournier parece haberse 'vengado' sacando a la luz esas frases de tinte racista que Galtier niega.

El diario Nice-Matin añade que Galtier, según fuentes internas del Niza, era contrario a fichar jugadores musulmanes. Cuestionó, por ejemplo, el fichaje de Pablo Rosario, petición de Fournier, al ser musulmán. Durante el Ramadán, además, supuestamente el entrenador del PSG les habría ‘obligado’ a los musulmanes a ayunar para jugar, generando crispación del vestuario, entre ellos Todibo, Gouiri o Boudaoui.

Así, Fournier acabó asegurando que fichar a Galtier fue “un error” apenas dos meses después del nombramiento del míster. “Si no comes, no juegas”, asegura el rotativo del sur de Francia que decía Galtier a los musulmanes durante el Ramadán.

El PSG, entretanto, no quiso reaccionar con un comunicado, pero alegó que la continuidad de Galtier “no está en tela de juicio” y que, además, no se han iniciado los trámites para efectuar una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos. Galtier recibió este miércoles protección y seguridad por parte del club después de haber sufrido más de 5.000 amenazas de muerte, según fuentes consultadas por 'As'.

Galtier vivió ayer un miércoles ciertamente complicado, a pesar de que figuras como Luis Campos y jugadores que han estado bajo sus órdenes como José Fonte o Burak Yilmaz le han apoyado públicamente, negando que sea una persona racista.

Según informó Le Parisien, Galtier dispone de pruebas por escrito que pueden contradecir la versión inicial de Julien Fournier. El PSG, que insiste en que es una parte activa en “la lucha contra el racismo", por ahora apunta a la continuidad del técnico al menos hasta final de temporada, donde -eso sí- su futuro ya parece sentenciado en forma de despido.