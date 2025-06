Cara y cruz para Luis Enrique

El Paris Saint-Germain es el principal candidato a levantar el trofeo del Mundial de Clubes. No en vano, los franceses llegan a la cita como recientes campeones de Europa y en un estado físico óptimo para conquistar el campeonato organizado la FIFA. El camino hacia la final del MetLife Stadium no será, sin embargo, un camino de rosas, como ya demostró el Botafogo en la segunda jornada.

El Glorioso, como así se conoce al club de Río de Janeiro, fue capaz de desarmar las bazas ofensivas de los parisinos, mermados en ataque por la ausencia de Ousmane Dembélé. El 'Mosquito' llegó a Estados Unidos tocado muscularmente y se perdió los encuentros frente al Atlético de Madrid y contra el propio club carioca.

'Dembouz' está de vuelta

La derrota ante los brasileños abrió los ojos a Luis Enrique, que reconoció tras el dezliz del segundo partido que el Botafogo les había defendido de forma excelente: "Creo que Botafogo es el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, tanto en liga como en Champions. Fueron eficientes y solidarios. Jugaron muy bien. No nos esperaron en bloque bajo desde el principio, tuvieron oportunidad de hacer transiciones y marcaron un gol".

Dembélé, campeón de Europa / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El asturiano necesita un revulsivo y quién mejor que su máxima estrella. Dembélé regresó a los entrenamientos tras sus molestias en el cuádriceps y, aunque los servicios médicos del PSG son cautelosos dado el historial de lesiones, todo apunta a que el '10' estará listo, al menos, para los octavos de final del torno.

Los parisinos afrontan el último duelo de la fase de grupos este lunes contra el Seattle Sounders y no dependen de ellos mismos para ser primeros de grupo. El PSG necesita ganar al equipo de la MLS y esperar que el Atlético de Madrid supere al Botafogo por más de tres goles, la única forma en la que los colchoneros accederían a las eliminatorias.

Achraf, tocado

Pero no todo son buenas noticias para Luis Enrique. El técnico español no pudo contar en el último entrenamiento con Achraf Hakimi, que no saltó al terreno de juego y su presencia ante el Seattle Sounders es toda una incógnita.