¿El fin de su calvario? Kimpembe ve la luz dos años después

Después de casi dos años de interminable calvario, Presnel Kimpembe empieza a ver la luz al final del túnel. El central francés, ausente desde febrero de 2023 por sus incontables lesiones, podría volver a aparecer en un terreno de juego este próximo miércoles con el PSG. Su regreso está más cerca que nunca, una noticia alentadora para Luis Enrique que gana un soldado más a su causa en su travesía por tierras galas.

El equipo parisino afronta este miércoles el partido de octavos de final de la Copa de Francia contra Espaly en Clermont. Los parisinos están obligados a conseguir la victoria para pasar de ronda, un encuentro ideal para ver a ciertos jugadores menos habituales para Luis Enrique.

El técnico asturiano ha adelantado que hará cambios en su esquema inicial para el duelo copero, unas declaraciones que abren las puertas de lleno a la vuelta de Presnel Kimpembe a los terrenos de juego. El central francés -también de la selección gala- lleva casi dos años sin jugar víctima de una grave lesión en el tendón de Aquiles el 26 de febrero de 2023. El regreso del defensa ha sido particularmente difícil debido a la gravedad de su lesión, aunque Kimpembe nunca ha perdido la esperanza en volver a sentirse futbolista.

Un calvario que no terminaba

"Me siento muy bien, tengo buenas sensaciones. He vuelto a los entrenamientos colectivos, pero ha sido un año largo. ¿Si pensé en dejar el fútbol? No, nunca", explicó el francés recientemente. "Tuve una rotura del tendón de Aquiles, es la peor lesión, peor que los ligamentos cruzados. En ese momento, pones todo en duda, y aunque algunos me veían como acabado, yo sabía que volvería. Nunca en mi vida habría pensado estar un año y medio, incluso dos años sin jugar, y tener que ser tan paciente, entrenando todos los días sin saber cuándo volvería", recalca el defensa.

Kimpembe regresa casi dos años después

Luis Enrique, paciente con la situación del jugador, espera poder contar con Kimpembe por primera vez desde que es entrenador en el PSG. El asturiano abrió la puerta a su participación contra el Espaly en rueda de prensa: "Después de hablar con Presnel para ver si se siente preparado para jugar, se siente mucho mejor”, respondió. “Durante el último mes ha podido entrenar con el equipo. Es importante hablar con el propio jugador para saber cuál es su estado real, pero sí veo en los entrenamientos que está preparado para ayudar al equipo".

Su regreso parece cuestión de días, aunque desde el club no parecen tener prisas con un jugador que lleva casi dos años sin disputar un partido como profesional. Sin embargo, parece que Kimpembe ha dejado atrás todos sus problemas físicos y lo que necesita ahora es ganar ritmo de juego para poder ser importante en el PSG. La ausencia de Marquinhos -así como la poca entidad de su rival- abren las puertas a un retorno esperado en la capital francesa. ¿Es este el fin de su calvario?