¡Bombazo en el mercado! Oferta multimillonaria del PSG por un objetivo del Barça

El PSG va muy en serio a por Kvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique avanzó hace unas semanas que el club parisino estaría muy activo en este próximo mercado de fichajes y, sin ni siquiera haberse abierto aún, ya hay nombres muy potentes que están sonando con mucha fuerza. Y apuntan a auténticos 'bombazos', como el del georgiano.

Según apunta el reconocido periodista Gianluca di Marzio, el club parisino habría puesto ya encima de la mesa del Nápoles una oferta de más de 100 millones de euros para firmar al habilidoso extremo izquierdo. El PSG quiere un sustituto de garantías para Kylian Mbappé y el gran elegido sería el georgiano, que también está en la agenda del FC Barcelona.

"Hay oferta"

Una información tremenda... que su agente se ha encargado de confirmar. En declaraciones a la 'Gazzetta dello Sport', el representante de Kvaratskhelia ha indicado que “hay interés y oferta del Paris Saint-Germain, todo depende de la decisión del Napoli y Aurelio De Laurentiis". De esta forma, ahora la pelota está en el tejano del club napolitano, que debe valorar la oferta y buscar una solución.

Khvicha Kvaratskhelia, jugador georgiano del Napoli / EFE

Lo cierto es que tras una gran temporada el año pasado, las prestaciones del georgiano han caído en picado esta campaña. El Nápoles ha hecho aguas y Kvaratskhelia no ha podido remediarlo. Es por ello que un salto en su carrera es el próximo paso que debería hacer con tal de no estancarse. También piensa lo mismo su agente. Eso sí, no será fácil salir del club partenopeo.

De Laurentiis ya ha demostrado en más de una ocasión que es un duro negociador y que, para sacar a sus estrellas, los clubes deben sacar el talonario. El PSG está dispuesto a hacerlo y cubrir de oro tanto al Nápoles como al jugador. Es su nuevo objetivo y parece estar cerca de firmar. Kvaratskhelia sería un fichajazo para el cuadro parisino.