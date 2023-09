Asensio renace en París

El delantero balear resurge bajo las órdenes de Luis Enrique y ya es uno de los imprescindibles en el once inicial del PSG La prensa francesa ya le elogia: 'L'Équipe' y 'Le Parisien' le ponen por las nubes

Pese a que le costó adaptarse debido a la dura competencia y al cambio de posición que le exigió Luis Enrique, Marco Asensio ya vuelve a brillar de nuevo, esta vez en la capital francesa.

El partido que firmó con el Paris Saint-Germain en su visita al Olympique de Lyon lo demuestra sin paliativos: gol y asistencia, detalles de futbolista de primer nivel y un taconazo que podría haber acabado en otro pase de gol si el remate de Achraf no se hubiera estrellado en el travesaño.

El balear apunta a titular en los dos partidos claves de España en la clasificación a la Eurocopa de 2024 frente a Georgia y Chipre de los próximos días 8 y 12 de septiembre respectivamente.

Asensio es un fijo del once titular del PSG junto a Mbappé y Dembélé en ataque. Pese a pasar sin pena ni gloria frente al Lorient y no tener minutos contra el Toulouse, el balear lleva una progresión ascendente contra el Lens y el OL que de momento no tiene fin.

En la prensa francesa ya le ponen por las nubes. L'Équipe le da un ocho en las notas del partido y afirma que “Posicionado como delantero centro, demostró que también puede ser una solución en ese papel. Eso no le impidió defender con abnegación y robar algunos balones." En Le Parisien valoran su rendimiento como "impecable" y también le puntúan con un notable alto.

Su gran movilidad en ataque, pudiendo actuar como falso delantero centro o como extremo izquierdo, hacen que el mallorquín pueda tener varios roles en un mismo partido y que de momento, pase por delante de su competencia, Gonçalo Ramos.

Veremos si con las llegadas de Colo Muani y Bradley Barcola, además del inicio de la Champions, Asensio sigue disponiendo de tantos minutos y marcando la diferencia en el PSG.