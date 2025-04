El viral discurso de Paco Jémez: "Aquí no hace fair play nadie"

Paco Jémez nunca deja indiferente a nadie. El entrenador de la UD Ibiza 'estalló' en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid Castilla sobre el juego limpio y las pérdidas de tiempo, pidiendo herramientas para minimizar esas conductas antideportivas que complican el desarrollo del juego. Al final, los isleños empataron ante el filial del Madrid en la jornada 31 de la Primera Federación.

"Hay algo que no me puedes compensar y es el estar rompiendo el partido constantemente, una y otra y otra y otra. Y ahora entro y ahora me da un calambre y ahora el portero se va a beber agua y ahora al portero le da un calambre. ¿Cuándo le ha dado a un portero un calambre? Es imposible que le dé un calambre a un portero. Coño, pero siempre les da cuando van ganando", decía Jémez.

"Luego se les hace la boca agua con el fair play, qué bonito el fair play. Fair play, una mierd*. Aquí no hace fair play nadie. Aquí jugamos todos a ser los más tramposos del mundo. Y tiene que haber reglas que a los tramposos se les penalice. Y no las hay. Entonces claro, nosotros que también nos agarramos un clavo ardiendo, pues si veo que no me aprietan, si veo que no me sacan tarjetas, si veo que simulo, si veo que me tiro y paran el partido y todo eso beneficia a mi equipo... Pero coñ*, lo estamos beneficiando de una manera que a mí no me parece que sea ni leal, ni mucho menos de fair play", seguía el técnico.

"Entonces yo cuando viene alguno de estos a hablarme de fair play lo mando a Antequera, rápido. No me lo creo ni me lo he creído nunca, eso sí me cabrea. Me cabrea que no se juegue más limpio esto", finalizaba el técnico de equipos como Rayo Vallecano, UD Las Palmas o Granada.