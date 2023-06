El Vinicius del Castilla denuncia un caso de racismo

La televisión captó en el Pepico Amat de Elda a un niño llamándole 'mono' cuando se disponía a realizar un saque de banda "No te imaginas cuanto duele, esto tiene que acabar ya, se pasaron de la raya.", ha manifestado Vinicius Tobías en redes sociales

El Castilla perdió ayer en el Pepico Amat de Elda la posibilidad de subir a Segunda División después de empatar a tres goles en el partido de vuelta de la eliminatoria final por el ascenso. Tras el encuentro, Vinicius Tobias, lateral derecho madridista, denunció en redes sociales haber sufrido un caso de racismo durante el duelo.

"Lo más triste es cuando no esperamos eso de un niño. Un niño llamando mono", afirmó Tobias en una historia de Instagram junto a un vídeo en el que se podía ver a un joven aficionado del Eldense llamando "mono" al brasileño cuando éste se disponía a realizar un saque de banda.

Poco después, el futbolista del Castilla volvió a subir otra publicación. "Es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de prejuicios, no era la primera vez ni la segunda que esto está pasando a diario. No te imaginas cuanto duele, esto tiene que acabar ya, se pasaron de la raya. Los colores de piel no significan nada, todos somos iguales. Queremos respeto", escribió Vinicius Tobías.