Roberto Torres: "El destino me había guardado poder devolver al Nàstic a Segunda División"

Roberto Torres (Pamplona, 1989) es, con mucha diferencia, el futbolista del Nàstic de Tarragona con más camino recorrido en la máxima élite. El cuarto jugador de la historia con más partidos de Osasuna (353), 173 de ellos en Primera División - con 29 goles y 20 asistencias. Un trofeo de campeón de Segunda y el más que merecido título de leyenda rojilla bajo el apodo del 'mago' de Arre. Tras su adiós definitivo del Sadar en 2023 y su paso por dos destinos exóticos como Irán y Andorra, la llamada del Nàstic le ha devuelto al fútbol español.

Llegó en febrero, con un claro objetivo entre ceja y ceja. Después de 19 partidos como 'grana', Roberto Torres afronta la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a LaLiga Hypermotion para intentar sacar al Nàstic de Tarragona de la maldecida Primera RFEF. Tras eliminar contra todo pronóstico al Real Murcia en semifinales y tropezar con la Real Sociedad B en la ida de la final en el Nou Estadi (1-3), el centrocampista navarro se muestra convencido ante SPORT de la posibilidad de lograr una remontada épica este domingo (20:00 horas).

P: ¿Cuál es la sensación después de una derrota tan dura?

R: Salió todo al revés, fue un palo duro. Éramos conscientes de que si sacábamos un buen resultado de casa la eliminatoria la teníamos muy de cara, y ahora está totalmente al contrario. Aunque o hay nada perdido y estamos convencidos de que podemos darle la vuelta: lo vamos a intentar hasta el último momento.

¿Hay esperanza de remontada en el vestuario?

Por supuesto. Después del partido de ida los ánimos estaban de aquella manera, aunque en ese momento ya creíamos que podíamos darle la vuelta. Estamos todos convencidos de que lo vamos a conseguir.

Habéis sido el equipo más goleador de la temporada regular. ¿Es algo a lo que agarrarse para remontar el 1-3 de la ida ante la Real Sociedad B?

Sí, nos puede dar esperanzas de cara al domingo. También en el partido de Murcia (0-1) sabíamos que si metíamos un gol y estábamos bien defensivamente nos lo íbamos a llevar, aunque estaba todo en contra. Este es un partido totalmente diferente, tenemos que ganar por tres goles de ventaja en un partido donde habrá poca gente, pero es una final. Tener que atacar e intentar meter goles hace que tengamos menos presión y estemos más liberados que ellos. Si metemos un gol pronto les pueden entrar las dudas, son gente joven que no ha vivido esto y tenemos que intentar competir.

Cuando a mí me llaman para venir al Nàstic, lo que me dicen es que necesitan gente con experiencia para subir a Segunda División Roberto Torres

Llegaste al Nàstic en febrero después de tu paso por Andorra. ¿Viniste para jugar partidos como este?

Cuando a mí me llaman para venir al Nàstic, lo que me dicen es que necesitan gente con experiencia para subir a Segunda División. No nos gustaba durante el camino hablar de que el objetivo era subir, pero la realidad es que es la meta real y desde el primer momento hemos peleado por estar aquí.

Roberto Torres prepara una acción a balón parado / GERARD SALAS - NÀSTIC DE TARRAGONA

¿Cómo fue tu adaptación a la ciudad y al equipo después de toda una vida en Osasuna y dos años fuera de casa?

No fue fácil, yo me sentía preparado y había trabajado mucho en Andorra en una liga menor y con menos ritmo, pero quería estar listo para lo que pudiera venir. En el Nàstic me he sentido importante y he jugado muchísimo, casi todos los partidos de titular. Estoy contento porque no es fácil volver a una liga tan competitiva y competir a un buen nivel con 36 años. Intento ser un ejemplo.

Jugar un partido de ascenso a Segunda División en estas condiciones no es lo ideal Roberto Torres

Entre Zubieta y Tajonar sólo hay 80 kilómetros de distancia. ¿Jugar tan cerca de casa va a ser especial para ti?

La verdad es que va a ser muy complicado tener a nuestra gente, porque no tenemos entradas, solo dos por jugador. El hecho de que haya un partido de esta trascendencia y no lo podamos jugar en otro sitio con más ambiente, con nuestros amigos y nuestras familias en la grada es una pena. Jugar un partido de ascenso a Segunda División en estas condiciones no es lo ideal. A los chicos de la Real también les hubiera gustado jugar en el estadio del primer equipo, seguro.

¿Te planteas seguir jugando una temporada más en caso de ascenso?

Cuando firmé, ya acordamos que si subíamos tenía contrato en Segunda. Era algo importante para mí, ver que con la edad que tengo podía jugar de nuevo en esta categoría, poder competir de nuevo a ese nivel. Si ascendemos tengo contrato, pero tampoco tengo muy claro si quiero seguir porque son muchos años jugando a fútbol. Lo pones en la balanza y va tirando demasiado volver a casa y cambiar de vida, pero nunca se sabe. Lo más importante es el partido del domingo, y lo que venga después vendrá.

En la temporada 2015-16, viviste un ascenso a Primera con Osasuna de recuerdo dramático para los aficionados del Nàstic por su derrota en semifinales. ¿Es el momento de cerrar la herida?

Sí, lo siento así. En su momento ellos habían hecho una gran temporada y se quedaron a las puertas del ascenso directo, y nosotros entramos al play-off como un tiro y ganamos en Tarragona para acabar ascendiendo ante el Girona. El destino me había guardado esto, poder devolver al Nàstic a la Segunda División, porque es un club que tiene que estar ahí por su masa social, por el estadio... por todo. La Primera RFEF no es su categoría y ojalá sea este año que lo consigamos.

"El otro día vi la prórroga del Málaga en Youtube, fue muy cruel que se lo arrebatasen así" Roberto Torres

¿Te han contado algo tus compañeros de lo que ocurrió el año pasado con el Málaga? Por toda la polémica y el gol en el 122'. No habrá sido nada fácil para ellos levantarse de un golpe tan duro.

Yo en ese momento no lo vi, no sabía qué iba a ser de mi vida. El otro día me salió la prórroga en Youtube y la vi, para sentir lo que sintieron ellos el año pasado y lo comenté con algún compañero. Alguno ya me dijo que después del partido lo intentó borrar de su mente, que nunca la ha vuelto a ver porque fue muy cruel todo. Que se lo arrebatasen así hace que lo merezcan doblemente.