Piqué responde al Govern de Andorra: "Nunca hemos pedido..."

Gerard Piqué lanzó este domingo un ultimátum al Govern de Andorra, dejando el futuro de FC Andorra en el aire: "Si el Govern d'Andorra no nos da una solución inmediata, nosotros tomaremos decisiones. No podemos continuar así. No podemos aceptar este trato", declaró el máximo accionista del club en la rueda de prensa posterior al FC Andorra - Ourense (0-0). Se mostró muy enfadado, precisamente, en el día que cumpía 38 años: "Llevamos seis años, en los que hemos demostrado sobradamente que se trata de un proyecto serio, donde queremos invertir en el club y en el país. Nuestra trayectoria nos avala".

Insistía en que el estado del césped del Estadi Nacional de Andorra La Vella era "una verguenza" y que no era "justo que el proyecto que trabaja día a día, y que invierte más en el estadio, tenga el césped así". Y repasaba, además, las inversiones que había hecho desde su llegada al club, recordando que este próximo verano finaliza el convenio de uso entre el Gobierno de Andorra, la Federació Andorrana de Futbol, la Federació Andorrana de Rugby y el VPC Andorra.

Y, una vez finalice el convenio de uso del Estadi Nacional, el Govern andorrano pretende enviar al FC Andorra a la nueva instalación que está a punto de finalizar la Federación Andorrana de Futbol (FAF) en Encamp. "Respeto mucho Encamp, me encanta Encamp, pero aquí hemos invertido cerca de cuatro millones de euros. Quiero enviar este mensaje a quien tenga que recibirlo", expresó.

El Govern respondió al exjugador del Barça, detallando que "entre las inversiones que hemos hecho en el Estadi Nacional y en la Prada de Moles para que el rugby y el fútbol puedan jugar, nos hemos gastado más de 2,5 millones de euros". "El Govern no puede poner a disposición, de manera exclusiva, instalaciones pública; aun menos que nos tengamos que plantear construir un estadio para el Andorra", continuó.

"NUNCA NADIE OS HA PEDIDO QUE VOSOTROS CONSTRUYÁIS UN ESTADIO"

No tardó en responderle, de nuevo, Gerard Piqué, quien publicó un largo mensaje en su cuenta de 'X': "Aparte de los más de 4M de euros que hemos invertido en mejoras de las instalaciones, la única inversión significativa hecha en Prada de Moles o al Estadio Nacional desde nuestra llegada al FC Andorra, lo ha hecho el común de Encamp para arreglar los vestuarios y fue de 500k.

Nunca hemos pedido la utilización del Estadio Nacional de manera exclusiva, simplemente lo que queremos es que si compartimos el Estadi, que también compartamos el mantenimiento y no paguemos nosotros toda la 'fiesta'. Nunca nadie os ha pedido que vosotros construyáis un Estadio.

Si países que nos rodean te refieres en España, aquí tienes los datos. En 1.ª RFEF, si no contamos a los filiales, todos los otros 29 equipos juegan en estadios de propiedad pública. Si vamos a Segunda División, 19 de los 22 estadios son públicos, solo el Levante, el Elche y la Huesca lo tienen en propiedad.

Andorra es un país demasiado 'ben parit' cómo porque se esté faltando a la verdad. Es una evidencia que el mejor para todos es que el FC Andorra se quede en el país, pero no a cualquier precio".