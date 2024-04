¡Dos partidos de sanción para Sarr!

Ya es oficial. Cheikh Sarr ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por 'conducta contraria al buen orden deportivo'. El Rayo Majadahonda, por su parte, pierde de manera inmediata el encuentro contra el Sestao por 3-0 y recibirá una multa de 3.006 euros.

Sarr fue expulsado el pasado sábado por saltar la valla y encararse con un aficionado del Sestao situado detrás de su portería que proferían insultos racistas contra él. Su equipo, el Rayo Majadahonda, decidió por este motivo abandonar el terreno de juego en el minuto 84 y fue suspendido el partido disputado en Las Llanas.

Además de los dos partidos, el jugador tendrá que abonar una multa accesoria de 600 euros y su club de 90€, en aplicación del artículo 129 del Código Disciplinario de la RFEF. El juez también ha sancionado al Sestao a disputar a puerta cerrada los dos próximos partidos que juegue como local y a pagar una multa de 6.001 euros.

El portero ha emitido un comunicado donde ha expresado su versión: "El sábado viví uno de los peores momentos de mi carrera deportiva. Tuve que soportar que una pequeña parte de la afición me insultara por mi color de piel. Nada de esto tendría que estar ocurriendo en pleno siglo XXI".

Comunicado de Sarr en Instagram / Cheikh Sarr

El portero se había sincerado en las últimas horas disculpándose por su reacción: "Me siento jodido, pero estoy un poco mejor. Creo que una sanción sería injusta, soy víctima. Estoy arrepentido de mi reacción, si vuelve a pasar sabré cómo comportarme, pero estaba nervioso. Mi acto sobre el árbitro no era agresivo. Pasaron cosas que me molestaron y me mostró la roja sin preguntar nada, por eso quería preguntarle por qué con todo el respeto del mundo. Es lo único que fui a preguntarle", reconoció.