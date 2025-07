El Nàstic se despide del capitán Joan Oriol

No hay despedida fácil, menos aún después de casi doscientos partidos vistiendo la camiseta grana y portando el brazalete de capitán. Así ha sido el adiós de Joan Oriol, empañado por la derrota en la final del play-off ante la Real Sociedad B, tras cinco temporadas en las que el ascenso se ha quedado a tocar en tres ocasiones.

Joan Oriol empezó su carrera profesional en la Pobla de Mafumet, saliendo cedido después a Reus y Gavà, con el que también disputó un frustrado play-off de ascenso a Segunda, ante el Huesca.

Su gran temporada en el club azulgrana le valió el salto al filial del Villarreal, acabando por ser pieza importante del primer equipo groguet que consiguió el ascenso a Primera División. Se ganó un hueco en la élite del fútbol español, pero en vez de en tierras castellonenses, en Osasuna. Aunque fue una aventura corta, una sola temporada, para después tener su única aventura extranjera, con el Rapid de Bucarest y el Blackpool. Volvió un año después, siendo titular en el Mallorca de Segunda División, volviendo finalmente a Cataluña con 30 años para enrolarse en las filas del Cornellà, primero, y del Lleida después. Tras dos años con el conjunto ilerdense, firmó por el Nàstic, con el que ha disputado las últimas cinco temporadas, siendo titular indiscutible en todas ellas.

El jugador se dirigió a sus aficionados a través de un emotivo escrito: ”Se cierra una etapa muy especial de mi vida: despedirme de la que ha sido mi casa y mi familia”.

En su carta, Joan Oriol dejó caer que la decisión vino por parte del club: “Siempre he dicho que quería vestir esta camiseta un año más, me veía con fuerza, pero no siempre tenemos la posibilidad de elegir”.

Con la salida de Joan Oriol, se marcha algo más que un jugador. El Nàstic pierde a un emblema y su capitán, en medio de un importante proceso de renovación. Por ahora, han dicho adiós a los futbolistas Roberto Torres, Gorka Pérez, Migue Leal, Borja Granero y Ander Gorostidi, ha renovado a Dani Rebollo, y ha incorporado cuatro futbolistas.