El Nàstic clama justicia: "Nos han robado de manera descarada, esto no puede quedar impune"

En el Nàstic siempre han tenido la certeza de que lo ocurrido en el Nou Estadi Costa Daurada en los playoffs de ascenso no se correspondía con partido de fútbol arbitrado de manera imparcial. La sensación generalizada -tanto del club, jugadores como aficionados- era de que no solamente el club, sino que la ciudad de Tarragona había sido pisoteada de manera humillante.

Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de situaciones, el Nàstic no se amedrentó; presentó una querella criminal contra Eder Mallo Fernández, el antagonista de esta peculiar historia, que amenaza con ser un antes y un después en la historia del fútbol. "La razón no la tienes que tener, te la tienen que dar", explican desde fuentes del club. Las cartas están sobre la mesa mientras la carrera en los juzgados del Nàstic avanza sin detenerse.

La entidad grana recibió este lunes la grata noticia de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona había admitido a trámite la querella criminal presentada contra Eder Mallo Fernández, árbitro del encuentro. El auto clarificaba que los hechos relatados en el escrito de querella poseían entidad suficiente como para ser constitutivos de un delito de falsedad documental y un delito de corrupción en el deporte", una primera victoria en los juzgados que celebran desde el club. "Estamos contentos, pero sabiendo que es un primer paso de un camino que será largo. Es un tema que es inédito, pero la razón no la tienes que tener, te la tienen que dar", confirman fuentes del Nàstic a SPORT.

Nàstic de Tarragona - Málaga / Valenti Enrich

Una lucha desde el primer minuto

La lucha judicial sigue adelante, en parte, porque en el club tarraconense siempre tuvieron el convencimiento de que las sospechas sobre Eder Mallo Fernández eran ciertas. El colegiado del playoff de ascenso contra el Málaga estuvo en el punto de mira desde el principio no solamente por parte del club, sino también de la ciudad de Tarragona. "Te han robado un partido de manera descarada, esto no puede quedar impune. Y si después, cuando vas investigando, te encuentras que este colegiado insulta a la ciudad, a la policía, con un desprecio...", reconocen desde la entidad.

Desde el Nàstic se escudan en dos puntos para seguir adelante en su carrera en los juzgados. El primero de ellos se centra en el acta arbitral que habría adulterado el colegiado Eder Mallo Fernández. El colegiado aseguró que "llegaron a temer por su integridad física" y recordó que "la seguridad presente les indicó que le era imposible retirar y controlar a la gente". La Real Federación Española de Fútbol sancionó al Nàstic con una multa de 9.000 euros y el cierre de su estadio durante cuatro partidos, aunque los Mossos d'Esquadra esclarecieron el asunto dejando por escrito que las acusaciones del colegiado eran infundadas y que "en ningún caso se vio comprometida la integridad física de los árbitros".

"El objetivo es que se haga justicia y que este señor no pueda arbitrar"

El segundo delito está centrado en un posible delito de corrupción en el deporte, con una investigación llevada a cabo por un detective que incluye una conversación donde el colegiado afirmaba que "tenía tomada la matrícula del número 3 del Nàstic" y, precisamente, terminó expulsando a Nacho González a la hora de partido, como explicó 'Diari de Tarragona'.

Las fuentes consultadas reconocen que la falsedad documental es más fácil de probar, puesto que hay un informe policial y no es refutable. En el club impera el convencimiento de que todo lo que Eder Mallo puso en el acta respecto a peligro, integridad física, insultos o amenazas de muerte era falso. "Ves clarísimamente cuál es la jugada, que es hacer la cortina de humo. Poner un acta exagerada, que no se atiene a la realidad. Y eso es un elemento más para darte cuenta de lo que ha pasado", expresan.

A pesar de que en la entidad grana tienen claro que no se va a poder recuperar el ascenso, el objetivo final es que se haga justicia: "No vas a recuperar el ascenso, eso está clarísimo. El objetivo, desgraciadamente, es que se haga justicia y que esto no pase más, que este señor no pueda seguir pitando. Si se acredita lo que nosotros estamos diciendo, es gravísimo". La batalla judicial sigue su curso con el objetivo final de recuperar el orgullo tanto del Nàstic como de Tarragona.