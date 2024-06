El Nàstic acudirá a la justicia ordinaria por el arbitraje ante el Málaga

La herida en Tarragona tras su no ascenso a la Liga Hypermotion sigue abierta. El Nàstic no puedo subir de categoría ante un Málaga que certifico su billete a Segunda en los instantes finales (2-2). La actuación arbitral no dejó satisfecho a los tarraconenses y el club informa que acudirá a la justicia ordinaria por el arbitraje.

"El Gimàstic de Tarragona, SAD informa que acudirá a la justicia ordinaria por el arbitraje del Sr. Eder Mallo Fernández. La entidad ha recabado pruebas suficientes para demandar al colegiado, al menos, por negligencia. Asimismo, no se descarta, en función de las investigaciones en curso, iniciar la vía penal", explica el club en su comunicado.

En el escrito del Nàstic, informa que la denuncia se produce para defender la honorabilidad del club: "Próximamente, se informará con detalle de los pases realizados por el Gimnàstic de Tarragona, SAD para defender los intereses y honorabilidad de la Entidad, así como de todos sus accionistas, socios y aficionados".

Con uno menos en el minuto 63

El devenir del encuentro fue marcado por la expulsión de Nacho González. El Nàstic se quedó con uno menos en el minuto 63 de partido tras un choque con un jugador del Málaga. En el club ven exagerada la decisión de Mallo Fernández.

Desde Tarragona tampoco ven comprensible que el Málaga terminase el encuentro sin ninguna tarjeta amarilla y lo consideran un agravio comparativo con las que recibieron los jugadores locales. Por último, el club no entiende el motivo de suspender el partido tras el lanzamiento de pelotas al campo o los minutos que se añadieron de la prórroga en los que llegó el gol del conjunto malaguista.