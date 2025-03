Nacho González sobre la sanción por el Nàstic-Málaga: "Había pruebas que demuestran que yo no agredí a nadie"

El central Nacho González volvió a la competición este pasado mes de febrero después de cumplir una larga sanción que arrastraba de su etapa en el Nàstic. El sevillano fue castigado con un largo periodo de suspensión y varios partidos a raíz de su expulsión en el controvertido duelo de play-off de ascenso entre el Nàstic y el Málaga que acabó con el premio para el club andaluz.

En concreto, el Juez Único de Competición impuso al entonces jugador del Nàstic meses por agresión, además de dos partidos por no marcharse al vestuario tras su expulsión, otros dos por protestar al árbitro tras ver la cartulina roja y uno más por su expulsión durante el encuentro. Un largo período que ha cumplido con su nuevo equipo, el Intercity de Primera Federación, por el que fichó tras no renovar el pasado verano con el conjunto tarraconense.

Después de varios meses de silencio, el futbolista andaluz ha hablado por primera de la sanción en una entrevista a su agencia de representación Emart&Soccer. "Han sido seis meses sin jugar un partido de competición oficial, con la incertidumbre de no saber si me iban a rebajar la sanción o no después de presentar el Nàstic de Tarragona un recurso", explica Nacho González, reconociendo que "tenía la esperanza porque lo que se me había aplicado como sanción era un tema que no era nada ajustado a la realidad, había pruebas bastante claras y concisas en las que se demostraba que yo no agredí a nadie".

"Ha sido un poco jodido, por no decir bastante", afirma contudente en la entrevista para la comentada agencia. "Se ha manchado mi imagen cuando en la vida he agredido a nadie en un campo de fútbol y porque se me ha catalogado de una cosa que jamás seré", explica. Una sanción que además, según cuenta, le ha "cerrado muchas puertas, ya que tenía muchas opciones dónde elegir y la gran mayoría se han desvanecido".

En la entrevista el ex del Nàstic asegura que hasta ahora no había sido preguntado por las sensaciones que vivió durante ese encuentro en el Nou Estadi Costa Daurada y recuerda que "las primeras semanas lo pasé muy mal; fui uno de los más damnificados de ese partido".

"A mí se me sanciona en base a una teórica agresión a un árbitro, cuando ahí están los vídeos que demuestran que eso no es cierto. Estuve jodido: una persona decidió campar a sus anchas y marcarte tu futuro. Nadie sabe lo que habría pasado si yo no hubiera tenido esa sanción, pero lo que sí que es cierto es que mi situación habría sido otra", denuncia Nacho que, por otra parte, quiso agradecer el trato a su actual club, y que "volvería a venir aquí, pero sí que es verdad que tenía muchas cosas, incluso la posibilidad de marcharme al extranjero, y todo se me cayó".

Cambio de aires

Más allá de sus sensaciones personales, Nacho asegura que "como grupo, equipo y afición de una ciudad entera, ese partido marcó. Cuando juegas una final sabes que puedes ganar o perder, pero que suceda lo que sucedió y se marque el final por lo todo lo que ocurrió en ese partido no puede darse, que una persona marque tanto lo que aquello fue y sucedió. De hecho, ahora han llamado a declarar al árbitro por todo lo sucedido".

Respecto a su salida del Nàstic, Nacho González comentó que el club "quiso que yo renovase, pero por diferentes motivos contractuales decidí cambiar de club. Consideré que no eran las condiciones después de lo que demostré en el campo".

Superado ya el periodo de suspensión, el jugador del Intercity ha aprendido este año que "has de tener la cabeza muy fría y que tienes que ser más profesional que nunca". "He tenido altibajos, por supuesto, pero lo he llevado bastante bien, sobre todo con el apoyo de mi mujer y mi niña. Eso me daba la vida y me ha ayudado muchísimo", comenta.

En su vuelta a la competición, Nacho ha marcado la referencia y se ha hecho con un hueco en el equipo, aunque tiene claro que "el tiempo que se va no vuelve, esa es la realidad". "Esos seis meses, cuatro de competición, no vuelven. Pero hay una ley no escrita que dice que lo importante del fútbol son los últimos cuatro meses de liga, que es donde se decanta todo. La parte importante de la competición sí que la estoy jugando, y así es como me lo tomo", zanjó al respecto.