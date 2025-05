El lío que se viene con el ascenso del Europa: "No tendría sentido irnos de nuestra casa"

Ya es una realidad. El CE Europa certificó el ascenso de categoría tras la victoria por la mínima ante el Elche Ilicitano y la derrota del Sant Andreu frente al Valencia Mestalla. De esta manera, a falta de una jornada, el cuadro escapulat ya sabe que la temporada que viene competirá en Primera Federación.

Sin embargo, las buenas noticias, a veces, vienen acompañadas de obstáculos. Y es que con el ascenso bajo el brazo, en el Europa se les abre una enorme problemática con difícil solución porque su 'casa' no cumple con la normativa actual de la Primera RFEF.

En estos momentos, la Federación exige césped natural y un aforo mínimo de 4.000 personas. No hay problema en el tema de capacidad, pero el Nou Sardenya no cumple con el requerimiento del césped, que es artificial en la actualidad.

BUSCANDO SOLUCIONES

Pero desde el club catalán ya se trabaja para poner remedio a este problema. "Desde el club estamos trabajando en posibles escenarios, en ver qué se podría hacer y qué opciones habría", apuntó Jordi Collell, directivo del CE Europa, a SPORT.

El Nou Sardenya es un campo municipal, así que la figura del Ayuntamiento se erige muy importante. Al respecto, el mandatario directivo escapulat señaló en que "estamos hablando con ellos, mirando a ver qué se podría hacer y hasta qué punto nos podrían acompañar".

Si echamos la vista atrás, hay un precedente que no permite ser optimista a Europa. Durante las temporadas 2022-23 y la 2023-24, el Cornellà llegó a disputar sus partidos en Primera RFEF en hasta cuatro campos diferentes (RCDE Stadium, Ciutat Esportiva Dani Jarque, Municipal de Palamós y La Bòbila de Gavà). Un exilio obligado porque su campo no cumplía con los requisitos.

"NO TENDRÍA SENTIDO IRNOS DE NUESTRA CASA"

Pero en el club escapulat no se contempla esta opción: "No hay otra idea que jugar en el Nou Sardenya, no tendría sentido irnos de nuestra casa. Al final es casa nuestra, el club va de mano de la Vila de Gracia, y no nos planteamos ir a jugar a otro lugar".

Aunque, a primera vista, la solución puede parecer sencilla, un simple cambio del césped artificial al natural, la realidad es más complicada. No existe prácticamente ninguna posibilidad de que pase a ser natural, ya que debajo del Nou Sardenya hay un parking que impide esta transformación.

El CE Europa es nuevo equipo de Primera RFEF / CE Europa

El CE Europa, además, se nutre también del fútbol base y ponen a disposición su campo para las competiciones de sus categorías formativas: "Para nosotros el fútbol base es muy importante, también, en muchos niveles. Es decir, a nivel deportivo, a nivel de proyecto, a nivel de club, que no es solo jugar a fútbol, también buscamos educar los jugadores y, por lo tanto, no podemos prescindir del Nou Sardenya como espacio"

UN CONTEXTO COMPLICADO

Asimismo, Collell apuntó a la dificultad del "contexto de emergencia climática que vivimos en Barcelona". "Hay muchas variables en toda esta cuestión, no solo es nuestra predisposición, sino que es importante entender el contexto del territorio", añadió.

Aún persisten muchas dudas sobre este tema, pero el mensaje del Europa es claro: la única opción es jugar en el Nou Sardenya. No se moverán de su hogar.