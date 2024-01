El discurso más sincero de un entrenador: "El fútbol se ha convertido en un circo, es Netflix"

Pocas veces se pueden escuchar 'rajadas' tan sinceras como las que ha realizado Mehdi Nafti, entrenador del Alcorcón, tras el empate contra el Mirandés. El técnico alfarero sorprendió con una incendiaria reflexión sobre el estado actual del deporte rey que no ha dejado a nadie indiferente.

Su equipo acababa de empatar (0-0) contra el Mirandés en un partido intenso que colmó la paciencia del entrenador. Mehdi Nafti quiso trasladar en rueda de prensa sus quejas sobre las múltiples pérdidas de tiempo así como los lanzamientos de objetos desde la grada que se produjeron durante el partido.

El entrenador fue claro con su reflexión: "El fútbol se ha transformado en un circo, en líneas generales. Yo le llamo fútbol Nefltix, no por lo de hoy. Por desgracia, me gusta y amo este deporte. Pero el fútbol ha cambiado desde mi época, cuando yo jugaba, hasta ahora. Yo no podría ser futbolista hoy en día. No podría", reconoce.

El técnico alfarero no ha dudado en señalar la culpa sobre este cambio a peor: "Ha cambiado demasiado para mal. Pero nos gusta, ¿qué le vamos a hacer? Es nuestro trabajo y nuestra pasión. Es culpa de todos, entrenadores incluidos. El fútbol va para mal, pero bueno". Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para nadie.