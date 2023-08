El Deportivo 'atiza' al ElXokas: "Podrías empezar por..."

Esta interacción entre ElXokas y el Deportivo de la Coruña ha generado un debate en las redes sociales Aficionados y seguidores del club han opinando sobre la posibilidad y las implicaciones de un cambio de propiedad

Hace más de un mes, ElXokas, conocido por sus populares streams, compartió en uno de sus directos la idea de comprar el Deportivo de la Coruña, el equipo al que ha expresado su ferviente apoyo y defensa en numerosas ocasiones a través de su canal. Este tema volvió a resurgir en uno de sus recientes directos, apenas hace unos días.

En el contexto de la complicada situación que está atravesando el club gallego, ElXokas planteó nuevamente la posibilidad de adquirir el equipo, expresando: "El Depor está medio en bancarrota. No está en bancarrota pero está muy jodido. Está teniendo unos problemas económicos y unos problema de gestión de mil pares de cojones".

Las palabras del streamer no pasaron desapercibidas para el club, que respondió de manera directa a través de su cuenta oficial en Twitter: "Querido ElXokas, el Depor no está en venta, pero entendemos perfectamente que quieras ser deportivista. A nosotros también nos pasa. A lo mejor puedes empezar por hacerte socio esta temporada o llevar nuestra bufanda y no la del Lugo a La Resistencia".

Querido @elxokas, o RC Deportivo non está en venda, pero entendemos perfectamente que queiras ser deportivista. A nós tamén nos pasa 💙

🤔 Ao mellor podes empezar por facerte socio esta temporada ou levar a nosa bufanda e non a do @CDeportivoLugo a @LaResistencia 👀🤪😉 https://t.co/HsNdYON1Ad pic.twitter.com/3btzSxLH3c — RC Deportivo (@RCDeportivo) 18 de agosto de 2023

Esta interacción entre ElXokas y el Deportivo de la Coruña ha generado un debate en las redes sociales, con aficionados y seguidores del club opinando sobre la posibilidad y las implicaciones de un cambio de propiedad, así como sobre la pasión y el compromiso que muestra el streamer hacia su equipo. Mientras tanto, el futuro del Deportivo sigue siendo un tema de interés tanto para los seguidores del fútbol como para los fanáticos de ElXokas.