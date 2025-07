Albert Carbó se incorpora en el cuerpo técnico de Unai Emery al Aston Villa

Hay futbolistas que están subrayados en rojo desde muy pequeños por los responsables técnicos de sus clubes. Entonces, hay algunos que llegan a la élite y otros que no. Con los entrenadores, no es muy bien así. En el mundo de los banquillos a menudo hace mucho la experiencia o el pasado reciente como jugador profesional. Cuestan de encontrar los entrenadores que llegan arriba sin haber tenido una trayectoria importante de futbolista. Aun así, hay. Y a menudo son aquellos que todo el mundo señala en rojo ya de muy jóvenes.

«Este hará carrera de entrenador». Albert Carbó es uno. Defendió las camisetas de Peralada, Girona juvenil, Esbjerg de Dinamarca y Roses, pero enseguida se encaminó hacia los banquillos. Ahora, con solo 34 años, el alto-ampurdanés ha cerrado una experiencia «increíble» al Real Unión de Irún como primer entrenador. Medio año al Stadium Galo que, a pesar del resultado negativo del descenso a Segunda RFEF en la última jornada le servirá para continuar el crecimiento como técnico. Un crecimiento que mantendrá la temporada que viene al Aston Villa en el cuerpo técnico de Unai Emery, donde trabaja desde el 2023, integrado al departamento de mejora individual de los futbolistas junto a Antonio Rodríguez, Rodri, exjugador de Palamós y Peralada y la exmano derecha de Raül Agné.

Cuando Carbón se hizo cargo del juvenil del Figueras tenía claro que quería hacer carrera a los banquillos. Tenía tan solo 28 años. Enseguida, el Peralada le vio algo de especial y le abrió las puertas del primer equipo a Tercera. También el Olot a Tercera antes de que Rodri se lo llevara hacia Birmingham para integrarse en el cuerpo técnico Unai Emery. «Estoy aprendiendo muchísimo de Unai y de los mejores del mundo. Esto me ayuda a formarme en todas las facetas por cuando llegue la oportunidad de ser primer entrenador», explica. El gerundense confirma que el curso que viene volverá al staff del Aston Villa después de medio año al Real Unión, club propiedad de la familia Emery. A pesar del descenso a Segunda RFEF en la última jornada, la experiencia en Euskadi ha estado de lo más enriquecedora para Carbón que no dudó ni un momento cuando Emery y el director deportivo, Monchi, se lo propusieron. «Lo encaré con mucha ilusión y responsabilidad. El desenlace no ha estado el que esperábamos, pero lo cogemos de manera constructiva porque sé que es positivo para mi carrera como primer entrenador, que es el que quiero en un futuro», explica. De momento, toca continuar empapándose de los conocimientos de Emery, Pako Ayestaran, Rodri y Monchi, entre otros, al Aston Villa.