110 entrenadores en 4 temporadas: la trituradora de técnicos de Primera RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) daba forma a la Primera RFEF en la temporada 2021-2022 para convertir la antigua Segunda B en la tercera categoría del fútbol nacional. Desde ese momento, y en sólo cuatro años, se han producido hasta 110 relevos en los banquillos.

La exigencia de la categoría, la falta de paciencia y la búsqueda de resultados han motivado que en estas cuatro temporadas se hayan registrado más de un centenar de cambios al frente de los diferentes clubes, algunos de los cuales incluso han utilizado a tres técnicos en un mismo año.

Desde los 21 ceses (8 en el grupo I y 13 en el II) de la temporada del debut 2021-2022 hasta los 36 de la temporada 2022-2023 (19 en el I y 17 en el II), pasando por los 29 cambios en la 2023-2024 (15 en el I y 14 en el II) y desembocar en los 24 de esta temporada (9 en el I y 15 en el II).

Presente temporada

La sangría de cambios en los banquillos se ha mantenido en la presente campaña, donde se han producido hasta nueve reemplazos en los equipos del grupo I y otras quince en el II, dándose la circunstancia de que ha habido hasta tres equipos que han cambiado tres veces de entrenador.

En el grupo I (del que han formado parte los clubes de País Vasco, Castilla y León, Galicia, Andorra, Cataluña, Aragón y Navarra) han caído este año nueve técnicos, el primero de ellos en la novena jornada.

Ourense CF, SD Amorebieta, Real Unión de Irún, CD Lugo, FC Andorra, Barcelona At., Sestao River y Unionistas de Salamanca han sido las entidades que apostaron por un cambio en los banquillos a lo largo de estos meses.

En el grupo II (Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Ceuta, Extremadura y Baleares) se han registrado quince cambios, el primero de ellos en la quinta jornada con el cese del argentino Alejandro Sandroni al frente del Intercity.

En este grupo ha habido tres clubes (Intercity, Atlético Sanluqueño y CD Alcoyano) que han afrontado hasta tres cambios de entrenador y otros dos (Recreativo de Huelva y Marbella FC) han utilizado dos entrenadores, completándose la estadística con el Fuenlabrada y el UD Ibiza.

Abanico de perfiles y estilos

Los banquillos de la categoría han ofrecido a lo largo de la temporada un amplio abanico de perfiles y estilos con la presencia de jóvenes técnicos hasta otros con una amplia trayectoria en el fútbol.

La temporada arrancó con 22 entrenadores que repetían en sus clubes (nueve en el grupo I y trece en el II), 18 técnicos debutantes (nueve en el grupo I y otros tantos en el II), seis entrenadores que cambiaban de equipo dentro de la categoría y cuatro más que regresaban a esta división.

El entrenador más joven fue Ferrán Costa (Castelldefels, Barcelona, 1994), que dirigió al FC Andorra, mientras que el más veterano fue Miguel Álvarez (Guarromán, Jaén, 1958), que comenzó el año al frente del Villarreal CF B después de su paso por clubes como el Ciudad de Murcia, el Lorca, el Terrassa, el Leganés, el CF Sabadell o el Marbella FC.

A su lado han estado ex jugadores como el ex bilbaíno Julen Guerrero (Portugalete, Vizcaya, 1974), el ex bético Juan Sabas (Madrid, 1967), el atlético Fernando Torres o el ex madridista Raúl González, que volvía a repetir en el Real Madrid Castilla.

Iván Chaves

El director del Comité de Entrenadores de Ceuta, Iván Chaves (Ceuta, 1978), entrenador con Licencia UEFA PRO y CONMEBOL PRO, ha explicado a EFE que estos constantes cambios se producen "por una falta de profesionalización de los clubes y la igualdad que existe en la competición tanto por la zona alta como por la baja, lo que termina produciendo un nerviosismo por parte de los dirigentes y que lo pague el entrenador".

Iván Chaves, que trabajó durante seis años en Perú, ha considerado que en la Primera RFEF "hay que mirar las cosas con un poco más de tranquilidad y no actuar en caliente, lo cual supone estas dimisiones".

Lo que está más que comprobado en estas cuatro temporadas es que la Primera RFEF se ha convertido en una categoría exigente para los entrenadores. Los números así lo atestiguan.