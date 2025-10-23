Vuelve la Gala Valores del Deporte de SPORT

Diario SPORT, del grupo Prensa Ibérica, celebra la VIII edición de la Gala Valores del Deporte el próximo 19 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en el Comité Olímpico Español (Madrid). Durante este evento se hará entrega del galardón a los diez premiados de este año: deportistas, clubes y entidades que con su trabajo “han contribuido a impulsar valores como el esfuerzo, la capacidad de sufrimiento, la solidaridad, la disciplina o la capacidad de superación”, han explicado desde la organización de la gala.

La periodista y presentadora Ainhoa Arbizu será la encargada de conducir la ceremonia de entrega de premios, que en esta edición las categorías premiadas son: Valores Extraordinario, Valores directiva, Valores Proyección, Valores Resiliencia deportiva, Valores Trayectoria, Valores de la afición, Valores superación, Valores femenino y masculino, y Valores 2025.

Esta edición contará con el patrocinio de CUPRA, CaixaBank, Movistar , Consorci de la Zona Franca y la Comunidad de Madrid, entidades que comparten los valores de superación, trabajo en equipo y deportividad que impulsa este evento.

La VIII Gala Valores del Deporte se consolida, así como una cita de referencia en el calendario deportivo, reafirmando el compromiso de SPORT con la promoción del deporte y sus protagonistas.

Toda la ceremonia podrá seguirse en directo a través de las plataformas digitales de SPORT, a partir de las 19.30 horas (CET).